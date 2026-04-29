سان جرمان يهزم بايرن ميونيخ 5-4 في مواجهة ملحمية بدوري أبطال أوروبا

وطنا اليوم:خرج باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب من المواجهة الهجومية المفتوحة أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني منتصرا بشق الأنفس 5-4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، لتبقى الاحتمالات كلها قائمة في مواجهة الإياب.

ويدين سان جرمان بفوزه إلى ثنائيتين لكل من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (24 و56) وعثمان ديمبيليه (45+5 و59)، فيما أضاف البرتغالي جواو نيفيش أيضا (33).

ومن جانب بايرن، تناوب كل من الإنجليزي هاري كاين (17 من ركلة جزاء) والفرنسيين ميكايل أوليسيه (41) ودايو أوباميكانو (65) والكولومبي لويس دياس (69) على تسجيل أهدافه.

ويستضيف ملعب أليانتس أرينا مواجهة الإياب الحاسمة الأربعاء المقبل.

وأعاد المدرب البلجيكي فنسان كومباني الذي تابع المباراة من المدرجات بسبب الإيقاف، عناصره الأساسية بعد أن أراح ثمانية منهم خلال المواجهة الأخيرة التي فاز فيها الفريق البافاري على ماينتس 4-3 في الدوري الألماني الذي حُسم اللقب فيه لمصلحته، في حين أبقى الكندي ألفونسو ديفيس على مركزه في التشكيلة الأساسية من تلك المباراة، ليشارك الظهير الأيسر للمرة الأولى أساسيا في المسابقة القارية هذا الموسم بعد تعثره بالإصابات.

كذلك، عاد الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا إلى التشكيلة الأساسية، بعد أن أراحه مدربه الإسباني لويس إنريكي في المواجهة الأخيرة أمام انجيه (3-0) في الدوري الفرنسي.

وبدأ الفريقان المواجهة بمحاولة فرض استحواذهما، بدون أرجحية لفريق على آخر، لكن الفريق البافاري بدا غير متأثر بالضغط الجماهيري خارج أرضه، إلى أن نجح في الحصول على ركلة جزاء إثر عرقلة من الإكوادري ويليان باتشو على دياس عقب هجمة مرتدة، فانبرى كاين للركلة بنجاح (17).

وكاد الضيوف يوجهون ضربة قاسمة عندما أضاع أوليسيه فرصة مضاعفة النتيجة عقب انفراده بالحارس الروسي ماتفي سافونوف الذي تمكن من التصدي لتسديدته المقوسة بنجاح (19).

واستعاد أصحاب الأرض المبادرة سريعا، فأضاع ديمبيليه تسديدة مناسبة بعد انفراده بالحارس مانويل نوير، قبل أن يفرض كفاراتسخيليا التعادل، ذلك بعد أن تلاعب بعدة مدافعين، قبل أن يهيّأ الكرة لنفسه ويسدد من داخل منطقة الجزاء كرة مقوّسة متقنة استقرت في الزاوية الأرضية اليمنى (24).

واستمرت الوتيرة السريعة والجنونية للمباراة، فأصاب أوليسيه القائم الخارجي (32)، قبل أن يمنح نيفيش التقدم للنادي الباريسي من كرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها ديمبيليه (33).

وبعد أن أضاع فرصتين محققتين، نجح أوليسيه في المحاولة الثالثة بفرض التعادل بعد أن تقدم بحرية نحو حافة منطقة الجزاء، ليتبعها بتسديدة رائعة سكنت شباك سافونوف في منتصف المرمى (41).

وحصل فريق المدرب لويس إنريكي على ركلة جزاء إثر احتساب لمسة يد على ديفيز، وذلك عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في أيه آر)، فانبرى ديمبيليه إليها بنجاح مانحا فريقه التقدم 3-2 قبل نهاية الشوط الأول (45+5).

ووجّه النادي الباريسي ضربة قاسية لمنافسه البافاري في مستهل الشوط الثاني، عندما تجلى الانسجام بين لاعبي سان جرمان بأبهى حلله، فاستهل فيتينيا الهجمة بالتمرير إلى حكيمي الذي عكسها خطيرة إلى داخل المنطقة قبل أن يهيّأ ديمبيليه الكرة لكفاراتسخيليا من دون أن يلمسها، ليطلق الجورجي كرة متقنة في الشباك (56).

واستغل سان جرمان لحظات من الانهيار الدفاعي لخصمه، لينقض عليه بهدف خامس وثان لديمبيليه إثر تسديدة مرت بين قدمي أوباميكانو وارتدت من القائم إلى داخل المرمى (58).

وتواصلت الإثارة بعدما قلّص أوباميكانو النتيجة إثر ركلة حرة بعيدة رائعة من يوزوا كيميش تبعها الفرنسي بكرة رأسية من مسافة قريبة (65).

وأحيى العملاق البافاري آماله بقوة بعد أن نجح دياس في تقليص الفارق إلى هدف، عقب تلقيه تمريرة طويلة استقبلها ببراعة قبل أن يتلاعب بالبرازيلي ماركينيوس ثم يسدد كرة مقوسة متقنة، وبينما حبست الجماهير أنفاسها عقب رفع راية التسلل، عاد وأكد “في أيه آر” صحة الهدف (68).

وهدأ إيقاع اللعب نسبيا في الثلث الأخير من المباراة، رغم فرصتين إحداهما للبديل سيني مايولو ارتدت من القائم (87) وأخرى لبايرن عبر رأسية لكيميش أبعدها باتشو من على خط المرمى (90+4).