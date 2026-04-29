ترامب يطلب من مساعديه الاستعداد لفرض حصار مطول على إيران

وطنا اليوم:بينما لا تزال المفاوضات بين واشنطن وطهران تراوح مكانها، أفاد مسؤولون أميركيون، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب وجّه مساعديه للاستعداد لحصار طويل الأمد على إيران.
فقد ذكر المسؤولون أنه خلال اجتماعات عُقدت مؤخراً، اختار الرئيس الأميركي مواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني وصادرات النفط عبر منع الشحن من وإلى موانئها، بحسب ما نقلته “وول ستريت جورنال”.
كما أوضح المسؤولون أنه رأى أن الخيارات الأخرى، مثل استئناف القصف أو الانسحاب من الصراع، تنطوي على مخاطر أكبر مقارنة بالإبقاء على الحصار.
بدوره، قال مسؤول أميركي رفيع إن الحصار يضغط بقوة على الاقتصاد الإيراني، في ظل صعوبات تواجهها طهران في تخزين نفطها، ما أدى إلى تجدد محاولات التواصل مع واشنطن.
وأضاف المسؤولون أن ترامب لا يعتزم حالياً التراجع عن مطلبه بأن تتعهد إيران، كحد أدنى، بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاماً، مع القبول بقيود لاحقة.
في المقابل، أبلغت إيران الوسطاء، بأنها تحتاج إلى بضعة أيام للتشاور مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قبل تقديم مقترح معدل من شأنه دفع محادثات السلام مع الولايات المتحدة قدماً.
في حين، كشفت مصادر مطلعة أن الوسطاء في باكستان يتوقعون مقترحاً معدلاً من إيران خلال الأيام القليلة المقبلة لإنهاء الحرب، وفق ما أفادت شبكة ” سي إن إن”، الثلاثاء.
كما أضافت المصادر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيعود إلى طهران اليوم بعد زيارة لروسيا، ومن المتوقع أن يتشاور مع قادة النظام.


