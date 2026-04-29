الفايز: أمن الأردن وأمن دول الخليج يشكلان منظومة واحدة لا تتجزأ

وطنا اليوم:أكّد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن الأردن يمضي في تعامله مع مختلف قضايا وتحديات المنطقة انطلاقاً من ثوابته الوطنية ومصالحه العليا، التي أرساها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتعكس حكمة القيادة الهاشمية وحرصها الدائم على أمن الوطن واستقرار الإقليم، مشددا على أن الأردن لن يسمح بأن يكون ساحة حرب لأي طرف.

وأوضح الفايز، خلال لقاء عقدته جماعة عمّان لحوارات المستقبل، برئاسة بلال حسن التل، وبحضور عدد من الأعضاء والمهتمين بالشأن العام، أن الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي “غير مقبولة ومرفوضة ومدانة”، مؤكدا أن أمن الأردن وأمن دول الخليج يشكلان منظومة واحدة لا تتجزأ.

‏‏وأشار إلى أن التحركات الدبلوماسية المكثفة التي يقودها جلالة الملك على مختلف الصعد الدولية، تستهدف حماية الثوابت الأردنية، وتجنيب المملكة تداعيات الصراعات الإقليمية، والحفاظ على أمنها واستقرارها، في ظل بيئة إقليمية مضطربة.

‏‏ودعا الفايز إلى ضرورة تعزيز منظومة الأمن والدفاع العربي المشترك، إلى جانب الدفع باتجاه إقامة وحدة اقتصادية عربية فاعلة، بما يسهم في تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي، يمكن الدول العربية من امتلاك قرارها السياسي وتعزيز حضورها كقوة إقليمية مؤثرة.

‏‏وبين أن المرحلة الراهنة تتطلب “صحوة عربية” قائمة على توحيد الصفوف، وتعزيز العمل العربي المشترك سياسيا واقتصاديا وعسكريا مؤكدا أن الاعتماد على الذات العربية بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المتسارعة.

‏‏وفي معرض حديثه عن أبرز التحديات التي تواجه الأردن، لفت الفايز إلى الاطماع الإسرائيلية التوسعية لا سيما مخططات ضم أراض في الضفة الغربية، مؤكدا في الوقت ذاته تمسك الأردن بحل الدولتين كخيار استراتيجي لتحقيق السلام.

‏‏وأشار إلى تحديات الطاقة، محذراً من تداعيات أي إغلاق لمضيق هرمز، وما قد يسببه من أزمة اقتصادية عالمية خانقة، في ظل ما وصفه بالخطر الإيراني في المنطقة، وتدخلاته في عدد من الدول العربية، يجعل ارتفاع الأسعار العالمية عبئا إضافياً على الدول والشعوب.

‏‏وعن التحدي المتنامي المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي، قال الفايز إنها تشهد حملات ممنهجة تستهدف الأردن من الداخل والخارج، داعياً إلى التعامل معها بمسؤولية وطنية شاملة، ووضع ضوابط تحدّ من استغلالها في بث الفتنة والإساءة للنسيج الاجتماعي.

‏‏وأكد أن وعي الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية يشكلان الحصن المنيع للوطن، مشيرا إلى أن الأردن، ورغم ما واجهه من أزمات إقليمية منذ عام 2003، حافظ على استقراره وحقق نموا اقتصادياً بلغ نحو 3 بالمئة.

‏‏واكد الفايز أهمية بناء استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الحس الوطني، لا سيما في المدارس والجامعات، وتوحيد الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة التحديات، داعياً إلى موقف عربي واضح لدعم حل الدولتين، وإلى دور أوروبي أكثر جدية في هذا الإطار، بما يسهم بحماية المصالح العربية وصون استقرار المنطقة.