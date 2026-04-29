اتفاقية تعاون بين عمّان الأهلية ومكتب م .علي أبوعنزة للاستشارات الهندسية

وطنا اليوم:في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، وقّعت جامعة عمّان الأهلية ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مذكرة تعاون مع مكتب المهندس علي أبو عنزة للاستشارات الهندسية، ممثلا بالمدير العام المهندس علي أبو عنزة.

وحضر مراسم التوقيع عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، ورئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور مصطفى رشيد، ومساعد عميد كلية الهندسة لشؤون التدريب المهندسة منيرة الطيب.

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التدريب العملي والتأهيل المهني والبحث العلمي، بما يسهم في إعداد طلبة كلية الهندسة وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، من خلال ربط مخرجات التعلم بالواقع التطبيقي.

كما تشمل مجالات التعاون توفير فرص تدريب ميداني لطلبة الكلية، وتنظيم ورش عمل ودورات علمية متخصصة، إلى جانب التعاون في المشاريع البحثية والاستشارية، ودعم مشاريع تخرج الطلبة بالخبرات العملية التي يوفرها المكتب.

وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أهمية هذه الشراكة في تنمية مهارات الطلبة العملية وصقل قدراتهم المهنية، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل، ويسهم في تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات هندسية متخصصة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة انسجاماً مع رؤية جامعة عمّان الأهلية في تطوير برامجها الأكاديمية، وتعزيز شراكاتها مع القطاعات المهنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم والتدريب الهندسي.