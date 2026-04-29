جامعة البترا تستضيف امتحان نقابة المحامين لما يزيد على 1200 متدرب

وطنا اليوم:استضافت جامعة البترا الامتحان التحريري للمحامين المتدربين لدورة شهر نيسان 2026، بمشاركة ما يزيد على ألف ومئتي متقدم. وفّرت الجامعة 51 قاعة امتحانية مجهزة بالكامل، وخصصت المدرجات اللازمة للجان المشرفة لضمان سير الامتحانات وفق المعايير التنظيمية المعتمدة.

ساهم 64 موظفًا إداريًا من كوادر الجامعة في أعمال المراقبة والتنظيم، لتوفير بيئة تتسم بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين. وأوضح عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن الجامعة حرصت على توفير كافة الإمكانات الفنية واللوجستية لإنجاح الامتحان، مؤكدًا اعتزاز الكلية بالتعاون المستمر مع نقابة المحامين لتعزيز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والمهني.

تندرج هذه الاستضافة، التي تتكرر للعام الرابع على التوالي، ضمن سياسة جامعة البترا في تفعيل دورها المجتمعي وتعزيز الشراكات مع النقابات الوطنية. وتسعى الكلية، عبر هذا التنسيق، إلى إعداد كوادر قانونية مؤهلة قادرة على ترسيخ سيادة القانون، وتطوير المناهج الدراسية بما يواكب التطورات التكنولوجية في الإجراءات القضائية والقانونية.