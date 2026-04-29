عمر العبداللات يفتتح مهرجان جرش في 22 تموز المقبل

29 أبريل 2026
وطنا اليوم:ينطلق مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ40، الأربعاء 22 تموز 2026، تحت الرعاية الملكية السامية.
ويتصدّر الفنان عمر العبداللات، “صوت الأردن”، المشهد الفني كـنجم لحفل الافتتاح، في ليلة تحمل طابعا احتفاليا يعكس عراقة المهرجان ومكانة الأردن الثقافية. ويستعد العبداللات لتقديم مجموعة من أعماله الجديدة إلى جانب باقة من أشهر أغانيه التي شكّلت حضوره الواسع في الساحة العربية.
ويعود العبدالات إلى مسرح جرش للمرة الـ16، ليُرسّخ مكانته كأكثر فنان أردني وعربي مشاركة في تاريخ المهرجان، والأكثر جذبا للجمهور.
ويأتي اختيار العبداللات لإحياء حفل الافتتاح من قبل إدارة المهرجان تقديراً لمكانته الفنية الكبيرة، ولدوره البارز في ترسيخ حضور الأغنية الأردنية عربياً وعالمياً، حيث حمل على عاتقه مهمة تطويرها والترويج لها عبر مسيرته الفنية الحافلة.


