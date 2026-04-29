لمنع الحرائق وحماية الغابات .. إدارة الأزمات تطلق خطة الطوارئ وتدعو لرفع الجاهزية

وطنا اليوم:دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إلى رفع مستوى الجاهزية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع نشوب حرائق الأعشاب، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة واحتمالية امتدادها.

وأوضح المركز، أن اقتراب فصل الصيف وما يرافقه من ارتفاع في درجات الحرارة وجفاف الأعشاب، يزيد من احتمالية اندلاع الحرائق، الأمر الذي يستدعي من المؤسسات الحكومية الالتزام بأعلى معايير السلامة العامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات والثروة الحرجية.

وبيّن المركز ضرورة التقيّد بالإجراءات المطلوبة والتي تتضمن البدء بحملات إزالة الأعشاب بمختلف الوسائل الممكنة، من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما في محيط المنشآت الحيوية، والعمل على تكثيف الحملات التوعوية لشرائح المجتمع كافة، والتوجيه المستمر للمتنزهين والسياح بضرورة التقيد التام بإجراءات السلامة العامة، وعدم ترك النفايات أو المواد القابلة للاشتعال في أماكن التنزه، والتأكد من إطفاء النيران قبل مغادرة المكان.

وشدّد المركز على أهمية فتح خطوط عزل للنيران داخل الغابات ومناطق التنزه باستخدام المعدات المناسبة، بالإضافة إلى رفع مستوى الجاهزية لدى الجهات المختصة لضمان سرعة وفاعلية الاستجابة لأي حوادث طارئة قد تقع.

ولفت المركز إلى ضرورة التأكد من توفر نقاط إطفاء بالقرب من الغابات وأماكن التنزه لاستخدامها عند الحاجة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، للاستفادة من الإمكانات ومعدات الإطفاء المتوفرة لديهم