عراقجي وقاليباف في الدوحة لبحث إمكانية التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن

وطنا اليوم:نقلت وكالتا رويترز والصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة أن كبير ⁠المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر ⁠قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي موجودان في العاصمة القطرية الدوحة لبحث إمكانية التوصل لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

وقال مسؤول ⁠لرويترز إن المناقشات ⁠تركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون ⁠إيران من اليورانيوم ⁠عالي التخصيب.

وأضاف ⁠أن محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد ‌لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ‌في ‌إطار اتفاق

نهائي.