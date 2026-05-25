الصحة تعلن أسماء المراكز الصحية المناوبة خلال عطلة العيد

وطنا اليوم:أصدرت وزارة الصحة الأردنية القائمة الرسمية للمراكز الصحية الشاملة والأولية المناوبة في كافة محافظات المملكة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي تبدأ من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو (أيار) 2026 وحتى مساء يوم السبت الموافق 30 مايو 2026، مع استثناء يوم الجمعة الموافق 29 مايو من التوقيتات الاعتيادية للمناوبات.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، والتعامل مع الحالات الطارئة طوال أيام العيد دون انقطاع.

توزيع المراكز المناوبة ومواعيد العمل حسب المحافظات

تقتسم المراكز الصحية المناوبة جدول أعمالها بين نظام الطوارئ على مدار 24 ساعة وفترات العمل النهارية الممددة، وذلك على النحو التالي:

العاصمة عمان: تعمل مجموعة من المراكز من (8 صباحا – 4 مساء) وتشمل: القويسمة، عمان، ناعور، خريبة السوق، صويلح، سحاب، الجيزة، مرج الحمام، الهاشمي الشمالي، ووادي السير. في حين يعمل مركز صحي النصر من (8 صباحا – 10 مساء)، ويقدم مركز صحي الأميرة بسمة خدماته على مدار 24 ساعة.

محافظة الزرقاء: تعمل مراكز (الظليل، المشيرفة، إسكان الهاشمية، بيرين، وادي الحجر، جبل الأمير حمزة، الرشيد، والزرقاء الشامل) من (8 صباحا – 4 مساء). بينما تعمل مراكز (إصلاح وتأهيل الهاشمية، الأزرق الشامل، والعمري الأولي) على مدار 24 ساعة.

محافظة إربد ولواد الرمثا: تعمل مراكز (كفر يوبا، حكما، المشاريع، الطيبة، كفر عوان، حبراص، قميم، الصريح، والفاروق) في إربد، إضافة إلى مركزي (سهل حوران والرمثا الشامل) في الرمثا من (8 صباحا – 4 مساء).

محافظات البلقاء ومأدبا وجرش وعجلون: تقتصر مواعيد عمل مراكزها الشاملة (مثل زي، الصبيحي، الفحيص، عين الباشا، الكرامة، العريض، لب، جرش، برما، الرازي، الأمير حسن، وصخرة) من (8 صباحا – 4 مساء)، باستثناء مركز صحي السلط الشامل الذي يمدد عمله حتى 10 مساء.

محافظة المفرق: خصص نظام العمل لجميع المراكز المناوبة فيها (وتشمل 24 مركزا صحيا مثل الخالدية، منشية بني حسن، الزعتري، بلعما، صبحا، حدود جابر، حدود الكرامة، الصفاوي، وأم الجمال) ليكون على مدار 24 ساعة طوال فترة العيد.

محافظات الجنوب (الكرك، معان، الطفيلة، العقبة، والبتراء): تعمل جميع مراكز محافظتي الكرك (مثل مؤاب، غور المزرعة، عي، المزار، القطرانة، والكرك) ومعان (مثل الشوبك، الحسينية، الجفر، والمدورة) على نظام طوارئ 24 ساعة. وفي الطفيلة يعمل مركز بصيرا 24 ساعة، بينما يعمل مركز الحسا حتى 12 ليلا. وفي العقبة تعمل مراكز (القويرة، الديسة، رم، رحمة، الريشة، بئر مذكور، والقريقرة) على مدار 24 ساعة.

دعت الوزارة المواطنين إلى التوجه للمراكز المعلنة عنها عند الحاجة الطبية، متمنية للجميع موفور الصحة والسلامة وعيدا مباركا.