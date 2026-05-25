بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

عشائر الفالوجة تدين الاعتداء على عائلة كانت في نزهة بلواء بني كنانة

4 ساعات ago
عشائر الفالوجة تدين الاعتداء على عائلة كانت في نزهة بلواء بني كنانة

وطنا اليوم:أصدر مجلس عشائر أبناء الفالوجة في المملكة الأردنية الهاشمية بياناً استنكر فيه الاعتداء الذي تعرّضت له إحدى العائلات الفالوجية خلال رحلة تنزه في لواء بني كنانة شمال المملكة، الجمعة الماضية.
وأكد المجلس رفضه الشديد لما وصفه بـ”التصرفات المؤسفة” التي صدرت عن مجموعة من الخارجين على القانون، والتي تمثلت بالاعتداء بالضرب وتوجيه ألفاظ مسيئة بحق العائلة القادمة من منطقة عين الباشا، معتبراً أن مثل هذه الأفعال تمس قيم الاحترام والسلم المجتمعي التي يتميز بها المجتمع الأردني.
وقال رئيس المجلس المحامي الشيخ محمد أولاد عيسى الفالوجي، إن المجلس يثق بالأجهزة الأمنية وقدرتها على ملاحقة جميع المتورطين وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعياً في الوقت ذاته إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء أي ردود فعل قد تؤثر على أمن المجتمع واستقراره.
وأشار الفالوجي، خلال زيارته للمصابين في مستشفى الأميرة بسمة بمحافظة إربد للاطمئنان على أوضاعهم الصحية، إلى أهمية التكاتف والاحتكام إلى القانون، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وشدد المجلس على أن هذه التصرفات الفردية لا تمثل أخلاق أبناء الوطن، مؤكداً ضرورة ترسيخ قيم التسامح والاحترام والحفاظ على أمن الأردن واستقراره


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:21

العيسوي يستقبل الطفل كرم الكفريني ويثمّن اعتزازه بالقيادة الهاشمية ومسيرة الوطن

16:17

في عيد الاستقلال الـ 80.. تحديث القطاع العام ركيزة الدولة الأردنية نحو المستقبل

15:50

ترمب: طلبت من قادة الدول الذين شاركوا في محادثات السبت التوقيع على اتفاقات أبراهام

15:46

العيسوي يلتقي جمعية الوجوه البيضاء الخيرية

15:33

الهيئة الخيرية الهاشمية والحملة الأردنية تعيدان الحياة لمدرسة جنوبي غزة

15:30

ثري صيني يخسر 1.7 مليار دولار في يوم واحد

15:24

عراقجي وقاليباف في الدوحة لبحث إمكانية التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن

14:44

رسالة المعايدة الملكية النصية للمواطنين تتصدر منصات التواصل

14:35

الاردن ثمانين عاما… قصة بناء وعطاء صنعت دولة ورسخت رسالة

14:27

الأردن في استقلاله الثمانين… كالفينيق يخترق النار ولا يحترق

14:26

سجن وهوية: كيف حوّلت المحاكمات الأمنية الاستهداف القبلي إلى تهمة في قضية عمر دارس؟

14:18

القبض على متهم بسرقة ملابس في عمان

وفيات
وفيَّات الإثنين 25-5-2026وفيَّات الأحد 24-5-2026وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاء