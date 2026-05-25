الأردن يدين الهجوم الإرهابي في باكستان

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطارًا في إقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب باكستان بهذا المصاب الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


