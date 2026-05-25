القبض على متهم بسرقة ملابس في عمان

وطنا اليوم:قبض البحث الجنائي، على شخص خمسيني، متهم بسرقة الملابس، من أحد المعارض، المعني ببيع الألبسة والأحذية، في إحدى ضواحي عمان.

وقال مصدر أمني، أن بلاغاً ورد إلى الأمن العام، حول وجود سرقة، في أحد المعارض، حيث تم التحرك إلى الموقع، وضبط الشخص المتهم، وضبط المسروقات في حوزته، وتبين بأنه يتردد على ذات المعرض، في اليوم الواحد، أكثر من مرة.

وأضاف، بالتحقيق مع المتهم، اعترف بارتكاب السرقة، وبتردده على المعرض، لتنفيذ سرقاته، مشيراً المصدر، أنه تم إحالة المتهم إلى القضاء، لإتخاذ المقتضى القانوني بحقه.