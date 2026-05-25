رسالة المعايدة الملكية النصية للمواطنين تتصدر منصات التواصل

وطنا اليوم:شهدت منصات التواصل الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية، صباح يوم الاثنين، تفاعلا إيجابيا لافتا مليئا بالفخر والعاطفة الوطنية الجياشة، عقب تلقي المواطنين رسالة نصية قصيرة (SMS) على هواتفهم النقالة موجهة من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. وجاء في نص الرسالة الملكية المبثوثة للأردنيين: “عائلتي الأردنية.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال بلادنا المباركة.حماكم الله وحمى أردن العز — عبد الله الثاني ابن الحسين”.

وأثرت اللمسة الشخصية الممثلة بعبارة “عائلتي الأردنية” بقوة في نفوس المواطنين الذين وصفوها بأنها أجمل رسالة معايدة لامست قلوبهم في هذا اليوم المجيد.

وتزامنا مع هذه الأجواء الوطنية، نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، منشورا ملؤه الفخر والاعتزاز عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام”، احتفاء باليوبيل الثمانين لاستقلال المملكة، حيث كتب سموه عبارة مكشوفة للجميع: “أنا من أردن العز”.

وجاءت كلمات سمو ولي العهد لتعبر عن القيمة العميقة لهذه المناسبة الغالية، ولتعكس مشاعر الافتخار بالمسيرة الأردنية المشرفة التي بنيت بأيدي الأجداد والآباء وتستمر بهمم الشباب تحت ظل القيادة الراشدة؛ حيث هنأ سموه العائلة الوطنية بهذا الإنجاز التاريخي العريق.

واشتعلت المواقع الرقمية بمشاركات واسعة نشر فيها الأردنيون لقطات مصورة للرسالة الملكية ومنشور ولي العهد مصحوبة بفيديوهات احتفالية، حيث تصدرت هاشتاجات “#الاستقلال_80″ و”#أردن_العز” قائمة التداول. وعكس الجو العام للتغريدات حالة من الفخر العميق بالقيادة الهاشمية، وتجديد العهد بالولاء، وتعزيز روح الانتماء للوطن، إذ عبر ناشطون عن فرحتهم بهذا الصباح الذي بدأ بكلمات تختصر معنى القرب والطمأنينة بين القائد وشعبه.

كما ركزت التغريدات على نقل تلك المشاعر التي جعلت صباح استقلال المملكة الثمانين مختلفا هذا العام، وأكدت أن حرص جلالته وسمو ولي عهده الأمين على تهنئة أبناء شعبهم يمثل نموذجا رياديا في التلاحم لا يوجد إلا من أب يرى في مواطنيه عائلته الكبيرة.

وعبر المواطنون من شمال المملكة إلى جنوبها عن اعتزازهم بالإرث الهاشمي الصامد على مدى عقود، ونشروا مقاعط لأفراد يبتسمون أثناء تقلب هواتفهم لقراءة نص المعايدة.

واختتم المدونين منشوراتهم بالدعاء المخلص بأن يحفظ الله جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده المحبوب ويطيل في عمرهما، وأن يدوم عز الأردن شامخا بكرامة وأمان تبعا للرؤية الناظمة التي تمضي بالبلاد قدما نحو ركب الحضارة والتنمية المستدامة في كافة المناطق والمحافظات.