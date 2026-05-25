ترمب: طلبت من قادة الدول الذين شاركوا في محادثات السبت التوقيع على اتفاقات أبراهام

وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ان المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد. والاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق.

واضاف : طلبت من قادة الدول الذين شاركوا في محادثات السبت التوقيع على اتفاقات أبراهام وأطلب من ممثليّ البدء فورا واستكمال عملية ضم هذه الدول إلى اتفاقات أبراهام.

وقال ترمب : انضمام إيران إلى اتفاقات أبراهام سيكون حدثا استثنائيا وقد يوحد الشرق الأوسط ويجعله أكثر قوة وازدهارا.

وأفاد موقع “أكسيوس” الإعلامي نقلا عن مسؤولين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من عدد من القادة العرب والمسلمين الانضمام إلى اتفاقات أبراهام مع إسرائيل بعد الاتفاق مع إيران.

وأجرى ترامب اتصالا هاتفيا، يوم السبت، مع زعماء السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين لمناقشة الصفقة المحتملة مع إيران.

وقال مسؤول أمريكي لـ “أكسيوس”، إن جميع القادة أكدوا لترامب وقوفهم معه بشأن هذه الصفقة وفي حال عدم التوصل إلى الصفقة أيضا.

وأكد مسؤولان أمريكيان أن ترامب قال للزعماء المذكورين إنه يتوقع ممن ليس لديهم اتفاق سلام مع إسرائيل الانضمام إلى اتفاقات أبراهام والتطبيع مع إسرائيل.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن القادة، وخصوصا قادة السعودية وقطر وباكستان، الذين لا توجد لدى بلدانهم علاقات رسمية مع إسرائيل، استغربوا طلب ترامب.

وأضاف أنه “كان هناك صمت أثناء الاتصال، وسأل ترامب مازحا ما إذا كانوا لا يزالون على الخط”.

وأبلغ ترامب الزعماء أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيعملان على ذلك خلال الأسابيع القادمة.