مصفاة البترول الأردنية: الاستقلال مسيرة إنجازات متواصلة وتعزيز للأمن والطاقة الوطنية

4 ساعات ago
وطنا اليوم:يسر رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في شركة مصفاة البترول الأردنية أن يرفعوا إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، وإلى أبناء الشعب الأردني، أصدق مشاعر التهنئة والتبريك بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الثمانين.
وتؤكد الشركة أن عيد الاستقلال يشكل محطة وطنية لاستذكار مسيرة البناء والإنجاز التي شهدها الأردن على امتداد ثمانية عقود، وما تحقق خلالها من تطور اقتصادي وصناعي عزز منعة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات، بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة وعزيمة الأردنيين.
وتواصل شركة مصفاة البترول الأردنية دورها كشريك وطني فاعل في دعم قطاع الطاقة، من خلال تطوير أعمالها وتعزيز كفاءة عملياتها والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقي، بما ينسجم مع مسيرة التحديث والتنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني ويعزز استدامة تزويد مختلف القطاعات باحتياجاتها من المشتقات النفطية.
وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية، تؤكد الشركة التزامها بمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة، سائلين الله عز وجل أن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.
وكل عام والأردن وجلالة الملك وسمو ولي العهد والشعب الأردني بألف خير.


