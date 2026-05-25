الدفاع المدني ينقذ شخصا إثر انهيار أتربة وحجارة عليه داخل حفرة في إربد

وطنا اليوم:أنقذت فرق الدفاع المدني في محافظة إربد شخصا بعد تعرّضه لانهيار أتربة وحجارة عليه داخل حفرة في منطقة كفر جايز، بعمق يقدّر بنحو 3 أمتار.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإنقاذ المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد، وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ الدولي، تعاملت مع بلاغ يفيد بوقوع الحادثة.

وأضاف أن الفرق المختصة عملت على تحرير الشخص من تحت الردم باستخدام معدات متخصصة، حيث تبين أنه أصيب بجروح ورضوض مختلفة في الجسم.

وأشار إلى أن فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب قبل نقله إلى مستشفى اليرموك الحكومي، ووصفت حالته العامة بالمتوسطة.