في يومنا الوطني .. في ذكرى استقلالنا

بقلم المحامي الدكتور عبد الحليم العشوش

عضو رابطة علماء الاردن ….رئيس جمعية المحامين الشرعيين سابقا

في اليوم الوطني وفي ذكرى الاستقلال وقفات تلامس العقل والقلب فهذا وطن والوطن عقيده لا افراط ولا تفريط ….الوطن انتماء بمقدار مانقدم له من تفان وتضحيات لا بمقدار مانتكسب منه من اعطيات وتنفيعات….الوطن بناء وفضاء فحيثما كان العطاء كان الانتماء ….وطن نبنيه بالافعال لا بالاقوال

لا بالخطب الرنانه ولا بالمواقف المصطنعه،،،،وطن يجري في عروقنا مجرى الدم في الجسد وطن نحبه في السر والعلن في الساحات في الشوارع في المصانع في المزارع…مؤسساته شركاته بكل مافيه لانه وطن

….وطن نعشقه في ميادين القتال ….في ساحات التدريب في خو وشويعر والقطرانه والكفرين حيث مصانع الرجال ….في مؤتة السيف والقلم الى الكلية العسكرية في مدينة العسكر االزرقاء الى المفرق والازرق حيث نسور الجو … نقسم ان نحافظ على هذا العلم مرررررفوعا عاليا …..

في مناسبة اليوم الوطني وفي ذكرى استقلالنا

نعض بالنواجذ على وحدتنا الوطنية لا فرق بين شرقي وغربي ولا شمالي ولا جنوبي الا بمقدار حبه للوطن ،،،،نرفض فيه الاستقواء على الوطن ونشر الخطى نحو الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ….وطن نتطلع فيه الى ان الأردنيين امام القانون سواء لافرق بين الغفير والوزير والحراث والمسؤول وفقا لاحكام الدستور ….نحارب لأجله الفساد والمحسوبية وتحويل بعض مؤسساته الى مزارع خاصة للاقرباء والانسباء والمحاسيب …

في وطني لا قسمة على اثنين من قراه الى بواديه الى مخيماته ومدنه فالاردن للجميع والجميع للاردن

وختاما اقول

حمى الله وطني من الكيد والاستغلال وبياعي الكلام والمتنفذين

حمى الله وطني من المتسلقين والفاسدين والوصوليين

وتجار الكراسي والمناصب…

حمى الله الأردن

وكل عام وانتم بخير

د.عبد الحليم العشوش