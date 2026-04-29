كابيتال بنك يدعم المواهب المحلية برعايته لمعرض “Art Matters”

وطنا اليوم:في إطار رؤيته الهادفة إلى دعم القطاعات الإبداعية وتمكين المواهب المحلية، أعلن كابيتال بنك عن رعايته لمعرض “Art Matters” الفني، الذي أقيم في مركز زارا في نيسان الجاري.

ويُجسّد كابيتال بنك من خلال هذه الرعاية التزامه بتوفير مساحات فاعلة للمبدعين الأردنيين لعرض أعمالهم الفنية، حيث يهدف المعرض إلى خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الفنانين والجمهور، بما يساهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي وتقديم منصة استثنائية تسهم في تعزيز الحضور الفني للمواهب الواعدة والمحترفة على حد سواء والتركيز على فن في متناول الجميع يتيح لهم فرصة اقتناء الأعمال الفنية بسهولة ويسر.

ويؤكد كابيتال بنك أن دعمه لهذا المعرض يتجاوز مفهوم الرعاية التقليدية، ليرسخ نهجاً مستداماً يتبناه البنك في دعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تلامس تطلعات المجتمع، انطلاقاً من إيمانه بأن الفن هو مرآة تعكس هوية المجتمع وتطوره، وأداة حيوية للابتكار والإبداع. ومن خلال مبادراته المستمرة، يسعى البنك إلى دعم الفنانين المحليين وتوفير المنصات التي تتيح لهم ترجمة رؤاهم الفنية إلى أعمال ملموسة تترك أثراً إيجابياً وتلهم الأجيال القادمة.

ويعد معرض “Art Matters” محطة بارزة تتيح لعشاق الفنون والمهتمين فرصة للاطلاع على تنوع واسع من الأعمال الفنية المعاصرة، التي تعكس إمكانات وقدرات الطاقات الإبداعية الأردنية. ويجدد كابيتال بنك، عبر هذه المبادرة، دعوته للجمهور لزيارة المعرض والاحتفاء بالتجارب الفنية التي تضفي حيوية وجمالية على الواقع الثقافي الوطني.