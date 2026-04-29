بنك ABC في الأردن يدعم مبادرة متحفنا للكل بالتعاون مع متحف الأطفال 

وطنا اليوم:قدّم بنكABC في الأردن دعمه لمتحف الأطفال من خلال مبادرة “متحفنا للكل”، التي تهدف إلى إتاحة التعليم التفاعلي لجميع الأطفال في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى التجارب التعليمية المبتكرة. وتُعد هذه المبادرة من أبرز المبادرات المجتمعية التي ينفذها المتحف سنوياً، كونها تجمع تحت مظلتها برامج مجانية موجهة للفئات الأقل حظاً، مما يسهم في نشر المعرفة، وتطوير المهارات، وتمكين الأطفال من التعلم عبر اللعب والاكتشاف.

وتشتمل المبادرة على ستة برامج رئيسية هي: برنامج زيارات المدارس الحكومية، وبرنامج زيارات طلبة مدارس وكالة الغوث (الأونروا)، وبرنامج زيارات الجمعيات الخيرية ودور رعاية الأيتام، وبرنامج الأيام المفتوحة للعائلات غير المقتدرة، إضافة إلى برنامج متحف الأطفال المتنقل الذي يجوب محافظات المملكة لتقديم تجارب تعليمية للأطفال خارج العاصمة، وبرنامج العلوم في كل مكان الذي يوفر فعاليات علمية تفاعلية في المحافظات لتعزيز الفضول العلمي ونشر المعرفة. وقد ساهم دعم البنك في تمكين آلاف الأطفال من الاستفادة من هذه البرامج النوعية مجاناً.

وفي هذا السياق، قال سعادة السيد جورج فرح صوفيا، المدير العام لبنك ABC في الأردن “إن دعم التعليم هو استثمار في المستقبل، ويسعدنا أن نكون جزءاً من مبادرة تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الأطفال. نؤمن بأن إتاحة المعرفة لكل طفل هو واجب مجتمعي وشراكة ضرورية بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية. سنواصل دعم المبادرات التي تُسهم في بناء جيل واعٍ ومتمكن وقادر على الإبداع.”

ويأتي دعم البنك لمتحف الأطفال ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية التي يلتزم بها، والهادفة إلى دعم التعليم، وتمكين الأطفال والشباب، وتعزيز دور المؤسسات التي تُسهم في تطوير المجتمع.