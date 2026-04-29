(173) مليون دينار الأرباح الموحدة لـ البوتاس العربية في 2025 وإيراداتها ترتفع إلى (726) مليوناً

م. أبو هديب: استثمارات تتجاوز (3.4) مليار دولار تقود “البوتاس العربية” نحو مرحلة توسع جديدة

د. النسور : نمو قياسي في الإنتاج والمبيعات وشراكات عالمية ومشاريع توسعية تعزز تنافسية “البوتاس العربية”

وطنا اليوم:صادقت الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس شحادة أبو هديب، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع حوالي (100) مليون دينار أرباحاً نقدية على المساهمين وبنسبة 120% من رأس مال الشركة.

كما أقرت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، وحضره مساهمون يحملون أسهما بالأصالة والإنابة والوكالة يشكلون حوالي 98.5% من رأس المال، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة للعام 2025 ، والتي أظهرت أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً، مدعوماً بارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات، ومرونة العمليات التشغيلية التي مكنت الشركة من التعامل بكفاءة مع التحديات التي شهدتها أسواق الأسمدة العالمية.

وأكد المهندس أبو هديب في كلمته أمام الهيئة العامة، أن “البوتاس العربية” حققت خلال العام 2025 نجاحات مميزة تمثل امتداداً لمسار تصاعدي من الإنجازات خلال السنوات الماضية، وانعكست في تحقيق أرباح صافية بلغت نحو (173) مليون دينار، نتيجة النمو المتواصل في الإنتاج والمبيعات.

وأشار المهندس أبو هديب إلى أن الشركة نجحت كذلك في تعزيز مكانة المنتج الأردني ضمن سلاسل التوريد العالمية، موضحاً إلى أن الشركة تنفذ خططاً مستقبلية طموحة تستهدف توسيع حضورها في أسواق آسيا وأوروبا والأمريكيتين، من خلال خطة متكاملة تقوم على المرونة التشغيلية، وتطوير القدرات التسويقية واللوجستية، والاستفادة من التقنيات الرقمية لتعزيز سرعة الاستجابة لمتطلبات الأسواق.

ولفت المهندس أبو هديب، إلى أن الشركة تنفذ خطة توسعية طموحة تشمل استثمارات رأسمالية تتجاوز (3.4) مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تنفيذ مشاريع استراتيجية لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتوسع في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.

وبيّن المهندس أبو هديب أن الشركة تمضي قدماً في تنفيذ مشاريعها التوسعية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع التوسع الجنوبي، الذي يعد الأكبر في تاريخها وعلى مستوى المملكة، ويهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو (3.7) ملايين طن سنوياً، وبكلفة استثمارية تقدر بنحو (1.1) مليار دولار، مع توقع إنجازه مع نهاية العام 2029، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة، من أبرزها مشروع السكة الحديدية الذي سيربط مواقع الإنتاج بميناء العقبة، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة وإدارة المياه، بما يعزز كفاءة العمليات ويخفض الكلف التشغيلية.

وعلى صعيد مساهمات الشركة في دعم الاقتصاد الوطني، أكد المهندس أبو هديب أن “البوتاس العربية” أسهمت وشركاتها التابعة والحليفة بما يزيد على (1.37) مليار دولار في احتياطي العملات الأجنبية للمملكة، إلى جانب دورها في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز متانة الاقتصاد الأردني، لافتاً إلى أن الشركة تواصل تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية، حيث تجاوزت المبالغ المخصصة لتلك البرامج نحو (43) مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية. وبادرت شركة البوتاس العربية بتخصيص مبلغ (30) مليون دينار على مدى (3) سنوات لدعم قطاعي التعليم والصحة في المملكة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن الشركة تبنّت خلال العام 2025 نهجاً تشغيلياً مرناً مكّنها من الحفاظ على كفاءة عملياتها والتكيف مع المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التقلبات التي شهدها قطاع الأسمدة، نتيجة التغيرات الجيوسياسية، وارتفاع كلف الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح الدكتور النسور، أن الشركة حققت خلال العام 2025 نمواً ملحوظاً في مستويات الإنتاج، حيث سجلت رقماً قياسياً في كميات الإنتاج لتصل إلى (2.9) مليون طن، بنسبة نمو بلغت 19% مقارنة بالعام 2018، إلى جانب ارتفاع عدد أصناف البوتاس عالية الجودة إلى تسعة أصناف، مقارنة بثلاثة أصناف فقط في السابق، مشيراً إلى أن الشركة ركزت خلال العام الماضي على تنفيذ خطط ومشاريع تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية الوطنية، والتوسع في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، وتعزيز تنافسيتها عالمياً، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف الدكتور النسور أن حجم مبيعات الشركة بلغ نحو (2.88) مليون طن، مدعوماً بتوسعها في أسواق جديدة ذات عوائد مرتفعة، ما أسهم في تحقيق نمو سنوي مركب في إيرادات المبيعات بنسبة 6.3% منذ العام 2018، إضافة إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الطن بنسبة 30%، الأمر الذي انعكس إيجاباً على ربحية الشركة وتعزيز مركزها التنافسي.

وأشار الدكتور النسور، إلى أن”البوتاس العربية” عززت حضورها في الأسواق العالمية، بما في ذلك آسيا وأوروبا والأمريكيتين، مع تركيز خاص على أسواق شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، إلى جانب تحقيق تقدم ملحوظ في السوق الأوروبي من خلال تطوير منتجات متخصصة، وإنشاء ذراع تجارية في سويسرا، وإبرام شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، من بينها مجموعة “يارا”، لافتاً إلى أن الشركة واصلت تطوير منظومتها اللوجستية، من خلال اعتماد حلول مرنة لإدارة الشحن والتوزيع، وإنشاء مراكز تخزين إقليمية، وتحسين كفاءة عمليات التصدير عبر ميناء العقبة، بما يضمن استمرارية الإمدادات رغم التحديات التي شهدتها طرق الشحن العالمية، لا سيما في البحر الأحمر.

وأكد الدكتور النسور، أن الشركة تركز على تحقيق نمو استراتيجي مستدام من خلال توسيع محفظة منتجاتها لتشمل الأسمدة المتخصصة، والدخول في شراكات نوعية عالمية، بما يعزز دورها كشريك رئيس في منظومة الأمن الغذائي العالمي.