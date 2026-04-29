وزير الأوقاف يفتتح قسم المصحف الشريف في مطابع الوزارة

29 أبريل 2026
وزير الأوقاف يفتتح قسم المصحف الشريف في مطابع الوزارة

وطنا اليوم:افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، “قسم المصحف الشريف” ضمن مديرية المطابع التابعة للوزارة، والمخصص لطباعة وتصميم المصحف بأحدث الوسائل التقنية. كما كرّم الخلايلة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور إسماعيل الخطبا، مدير المطابع والعاملين فيها، تقديرًا لجهودهم في تطوير العمل والارتقاء بالأداء، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد العمال العالمي.
وأكد أن الوزارة ماضية في تحديث المطابع بأحدث التقنيات، بما يواكب أعلى المعايير العالمية في طباعة القرآن الكريم، تجسيدًا لرسالة الأردن بقيادته الهاشمية في خدمة كتاب الله ونشره.
وأوضح أن تطوير عمل المطابع سيسهم في تلبية احتياجات الوزارة والسوق المحلي، من خلال رفع جودة الإنتاج عبر إدخال معدات حديثة تضمن دقة الطباعة وتحسين الكفاءة التشغيلية، مؤكدًا حرص الوزارة على الارتقاء بالمطبعة لتكون نموذجًا متميزًا محليًا وإقليميًا في الجودة والإتقان.
وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير، مشددًا على أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي والتزام كامل بتحقيق التميز في خدمة رسالة القرآن الكريم وتعزيز حضوره في المجتمع.
من جهته، أكد مدير المطابع المهندس محمد القدومي الجاهزية التامة لطباعة وتصميم المصحف الشريف، إلى جانب إصدار الكتب والإعلانات الخاصة بالوزارة، ومطبوعات مختلف الجهات الرسمية والخاصة، كما عرض لطبيعة عمل أقسام المطابع التي أُنشئت في الرصيفة عام 1973 وقفية خيرية غير ربحية.


24 ساعة
23:23

*تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار وتوسيع نطاق مشاركتها في الحياة العامة* ندوة في نادي ساكب الرياضي

21:36

الملكية الأردنية تسجل تحسن في الأداء التشغيلي خلال الربع الأول من 2026

20:53

الدكتور بسام اللصاصمة … حكاية رجل بقي كما هو رغم كل شيء

20:34

الملكية الأردنية تسجل تحسنا في الأداء التشغيلي خلال الربع الأول

20:28

القاضي يعزي الهباهبه

20:17

توصيات بإخلاء مبنى في صافوط ومنع تراخيص البناء في المنطقة

20:03

608 شقة و347 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني

19:58

تسريبات سجن صيدنايا تثير التساؤلات حول التوقيت.. لماذا نُشرت الآن؟

19:51

أردوغان يدعو المسلمين إلى إعلاء قيمة الأخوة فوق الخلافات العرقية

19:35

رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى يرعى حفل تكريم عدد من عمّال الوطن العاملين في البلدية بيومهم العالمي

19:27

الغذاء والدواء: بيع مشروبات الطاقة في المقاصف المدرسية ممنوع ونراقب الإعلانات

19:22

السردية الأردنية: معركة الوعي الأخيرة والشباب هم خط الدفاع الأول

وفيات
القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل خالد الصباحوفيات الثلاثاء 28-4-2026الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة الله