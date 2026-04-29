وزير الأوقاف يفتتح قسم المصحف الشريف في مطابع الوزارة

وطنا اليوم:افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، “قسم المصحف الشريف” ضمن مديرية المطابع التابعة للوزارة، والمخصص لطباعة وتصميم المصحف بأحدث الوسائل التقنية. كما كرّم الخلايلة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور إسماعيل الخطبا، مدير المطابع والعاملين فيها، تقديرًا لجهودهم في تطوير العمل والارتقاء بالأداء، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد العمال العالمي.

وأكد أن الوزارة ماضية في تحديث المطابع بأحدث التقنيات، بما يواكب أعلى المعايير العالمية في طباعة القرآن الكريم، تجسيدًا لرسالة الأردن بقيادته الهاشمية في خدمة كتاب الله ونشره.

وأوضح أن تطوير عمل المطابع سيسهم في تلبية احتياجات الوزارة والسوق المحلي، من خلال رفع جودة الإنتاج عبر إدخال معدات حديثة تضمن دقة الطباعة وتحسين الكفاءة التشغيلية، مؤكدًا حرص الوزارة على الارتقاء بالمطبعة لتكون نموذجًا متميزًا محليًا وإقليميًا في الجودة والإتقان.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير، مشددًا على أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي والتزام كامل بتحقيق التميز في خدمة رسالة القرآن الكريم وتعزيز حضوره في المجتمع.

من جهته، أكد مدير المطابع المهندس محمد القدومي الجاهزية التامة لطباعة وتصميم المصحف الشريف، إلى جانب إصدار الكتب والإعلانات الخاصة بالوزارة، ومطبوعات مختلف الجهات الرسمية والخاصة، كما عرض لطبيعة عمل أقسام المطابع التي أُنشئت في الرصيفة عام 1973 وقفية خيرية غير ربحية.