المومني: الاستقلال عنوان قدرة الأردن على المضي بثبات نحو المستقبل

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أنه في عيد الاستقلال الثمانين، لا نحيي مناسبة وطنية فحسب، بل نستذكر مسيرة دولة كتبت بالعمل المتواصل، والإرادة التي لا تعرف التراجع، والثبات في محيط مليء بالتقلبات.

وقال المومني، إن ثمانين عاما من البناء حافظ خلالها الأردن على وضوح موقفه، وصلابة مؤسساته، واستمراره في التقدم، بقيادة هاشمية حكيمة تسير به بثقة، وتعزز دوره وحضوره في مختلف المحافل العربية والدولية.

وأضاف أن الاستقلال يشكل عنوان قدرة الأردن على الاستمرار والعزيمة، والمضي بثبات نحو المستقبل.

وتقدم المومني بأسمى التهاني بمناسبة عيد الاستقلال إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، داعيا الله أن يحفظهما للوطن والأمة.

وختم بالقول: “وكل عام والأردن وقيادته وشعبه بألف خير” تزامنا مع الاحتفال بـالاستقلال80.