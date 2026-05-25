من إيطاليا إلى أرض الوطن: تحية فخر واعتزاز في العيد الثمانين للاستقلال الأردني

بقلم: رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا

خالد صفران البلاونة

أشرقت شمس الاستقلال… وأطلّ صباح الوطن الشامخ الأبي، والأرض الطاهرة التي سُطرت أمجادها بتضحيات الأحرار البواسل وعزيمة القيادة الهاشمية الفذة. في هذه الذكرى العظيمة، ونحن نحتفي بالعام الثمانين لسيادة مملكتنا الغالية، نقف هنا في ديار الغربة، لكن أرواحنا تحلق دائماً في سماء عمّان، لنهتف بصوت واحد وبكل فخر: هذا هو الأردن الذي نعشق، منبع الكرامة، وموئل العزة، والركيزة الاستراتيجية والسند الثابت لأمتنا.

حين نتحدث عن الأردن من قارة أخرى، ندرك تماماً قيمة أن تكون أردنياً؛ فهذا الوطن, الذي قد يراه البعض صغيراً بجغرافيته وحجمه، هو في حقيقة الأمر عملاقٌ بدوره الإنساني، والعلمي، والثقافي. إنها المعادلة الأردنية الفريدة التي صاغتها الحكمة الهاشمية، وجعلت من هذا البلد أيقونة تعشقها شعوب العالم من مشرقها إلى مغربها، حيث غدا الأردن بقيادته الهاشمية الملهمة، وحكوماته الرشيدة، وشعبه الطيب المعطاء رمزاً عالمياً منيعاً للسلام، والمحبة، والطمأنينة، ومحط احترام وتقدير كافة شعوب الأرض.

واحة الأمن والأمان: الركيزة الأساسية للاستقرار

في منطقة عاصفة بالاضطرابات، استطاع الأردن بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الهاشمية، ويقظة احترافيّة أجهزته الأمنية وقواته المسلحة (الجيش العربي)، أن يظل واحة أمن وأمان واستقرار مرسخة. هذا الاستقرار لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج عقد اجتماعي متين يجمع الشعب بقيادته، مما جعل المملكة البيئة الأكثر أماناً وجذباً في المنطقة.

قصة نجاح ريادية: من التعليم والصحة إلى الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات

إن الاستثمار الأردني الأكبر كان ولا يزال في الإنسان، وهو ما تجسد في نهضة تنموية شاملة جعلت من المملكة منارة إقليمية يشار إليها بالبنان. ففي قطاع التعليم، تفاخر المملكة بمدارسها الحديثة وجامعاتها المرموقة التي ترفد المنطقة والعالم بأكفاء الخريجين وقادة الفكر. وفي القطاع الصحي، غدا الأردن مقصداً علاجياً أولاً بفضل مستشفياته المتقدمة وكوادره الطبية التي حققت إنجازات وجراحات نوعية على مستوى العالم.

ولم يتوقف الطموح الأردني عند الحدود التقليدية، بل واكب العصر برؤية مستقبلية واثقة؛ حيث يخطو الأردن اليوم بثبات ليكون مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإنشاء مراكز البيانات الحديثة (Data Centers) التي تستقطب كبرى الشركات العالمية، مما يثبت تفرّد الأردن وقدرته على قيادة التحول الرقمي في المنطقة.

بيئة استثمارية واعدة وفرص عابرة للحدود

إن هذا الاستقرار الأمني والسياسي، مدعوماً بالطفرة التكنولوجية والتعليمية، تُرجم مباشرة إلى بيئة استثمارية قوية وموثوقة. يمتلك الأردن اليوم منظومة تشريعية متطورة ورؤية تحديث اقتصادي عابرة للمستقبل، تفتح أبوابها للمستثمرين من كل حدب وصوب. إن موقع الأردن الاستراتيجي، كبوابة بين الشرق والغرب، يمنحه ميزة تنافسية استثنائية، تجعل من الفرص الاستثمارية فيه منصة انطلاق حقيقية نحو الأسواق العالمية، مدعومة باتفاقيات تجارة حرة تربطه بأهم اقتصاديات العالم.

دور إنساني وثقافي عالمي وعلاقات راسخة مع “الكون كله”

من هنا، من إيطاليا، نلمس كيف ينظر العالم للأردن باحترام وتقدير شديدين. للأردن علاقات طيبة وصداقات راسخة مع الكون كله، ومع كافة شعوبه؛ فهو بلد يُبنى على الدبلوماسية المتزنة، ونشر قيم السلام والتسامح والوئام بين الأديان.

ولم يتوقف دور الأردن عند السياسة، بل امتد ليكون سبّاقاً في الدور الإنساني؛ فكانت قوافل الخير والمستشفيات الميدانية الأردنية، وتقديم الإغاثة في الأزمات الدولية، شاهداً على أن هذا الوطن يحمل هموم الإنسانية برمتها.

في عيد استقلالنا الثمانين، نجدد العهد والوفاء لوطننا الغالي من إيطاليا، ومن خلال ملتقى النشامى، بأن نبقى مخلصين وجادين في إبراز هذه المسيرة المشرفة، حريصين على نقل رسالة الأردن العظيمة، والتعريف بإنجازاته الاستثنائية، والعمل الدؤوب على مد وتوثيق أواصر التعاون الصادق والروابط المتينة بين بلدنا الحبيب والعالم أجمع.

كل عام وأردننا أقوى بقيادته الهاشمية الحكيمة، أعظم بشعبه الوفي، وأجمل برايته التي ستبقى دائماً خفّاقة في العُلا ولا تُنكس.

حفظ الله الأردن حرّاً أبيّاً، وأدام عليه الأمن والمجد إلى الأبد.