حسّان يهنئ بمناسبة ذكرى الاستقلال : مواصلة مسيرة البناء بإيمان وعزيمة

وطنا اليوم:هنأ رئيس الوزراء جعفر حسان جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني بمناسبة ذكرى الاستقلال الثمانين.

وكتب رئيس الوزراء عبر إكس: “في ذكرى الاستقلال الثمانين، نرفع أسمى آيات التهنئة والمباركة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظهما الله، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة التي تواصل مسيرة البناء بإيمان وعزيمة وإصرار”.

وتابع: “نحتفل بكل فخرٍ بأردننا الغالي، وطن الكرامة والعزَّة والقيم الأصيلة، كل عام وأنتم بخير”.