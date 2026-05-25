بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

حسّان يهنئ بمناسبة ذكرى الاستقلال : مواصلة مسيرة البناء بإيمان وعزيمة

52 دقيقة ago
حسّان يهنئ بمناسبة ذكرى الاستقلال : مواصلة مسيرة البناء بإيمان وعزيمة

وطنا اليوم:هنأ رئيس الوزراء جعفر حسان جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني بمناسبة ذكرى الاستقلال الثمانين.
وكتب رئيس الوزراء عبر إكس: “في ذكرى الاستقلال الثمانين، نرفع أسمى آيات التهنئة والمباركة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظهما الله، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة التي تواصل مسيرة البناء بإيمان وعزيمة وإصرار”.
وتابع: “نحتفل بكل فخرٍ بأردننا الغالي، وطن الكرامة والعزَّة والقيم الأصيلة، كل عام وأنتم بخير”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:02

توافد حجاج بيت الله إلى مشعر منى في يوم التروية

11:54

الدفاع المدني ينقذ شخصا إثر انهيار أتربة وحجارة عليه داخل حفرة في إربد

11:29

القيسي يهنىء الأردنيين بعيد الاستقلال

11:27

ولي العهد يهنئ الأردنيين بذكرى الاستقلال: أنا من أردن العز

11:21

ترخيص أول شركة لتعبئة أسطوانات الغاز البلاستيكية

11:21

أطباؤنا، علماؤنا يواجهون الموت من أجل ذرة اعتراف بقدراتهم – #ضياءالعوضي مثالا

11:09

الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد الاستقلال الـ80

11:06

المستهلك تطالب المواطنين بالالتزام بالاماكن المحددة لذبح الاضاحي

11:03

شركة الأسواق الحرة الأردنية تهنئ الملك وولي العهد بعيد استقلال المملكة الثمانين

11:02

في عيد الاستقلال الثمانين.. مستشفى الجامعة الأردنيّة يُهنّئ القيادة الهاشميّة ويؤكّد استمرارَ رسالَتِهِ الوطنيّة

11:01

النائب الخصاونة : رغم التحديات الأردن وطن الكبرياء وقلعة الصمود وراية خفاقة بالعز

10:58

شركة البوتاس العربية تهنىء جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين

وفيات
وفيَّات الأحد 24-5-2026وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026