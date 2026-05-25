بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الصحة العالمية : أكثر من 900 حالة اشتباه إصابة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية

ساعتين ago
الصحة العالمية : أكثر من 900 حالة اشتباه إصابة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية

وطنا اليوم:أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي «مع تكثيف جهود المراقبة في إطار الاستجابة لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، تم رصد أكثر من 900 حالة مشتبه بها حتى الآن، من بينها 101 حالة مؤكدة»، من دون من دون تقديم أي تحديث بشأن عدد الوفيات.
ويعد إيبولا مرضا فيروسيا فتاكا ينتشر عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم، ويمكن أن يسبب نزفا حادا وفشلا في وظائف الأعضاء.
وتفشى الفيروس في الكونغو الديموقراطية في 15 مايو (أيار) بسبب سلالة بونديبوغيو التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد حتى الآن.
وفي تحديث سابق صدر السبت، ذكرت وزارة الصحة في الكونغو الديموقراطية أنه تم تسجيل 204 وفيات في ثلاث محافظات، من أصل 867 حالة مشتبه بها.
وتسبب فيروس إيبولا في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في جميع أنحاء إفريقيا خلال نصف القرن الماضي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:02

توافد حجاج بيت الله إلى مشعر منى في يوم التروية

11:54

الدفاع المدني ينقذ شخصا إثر انهيار أتربة وحجارة عليه داخل حفرة في إربد

11:29

القيسي يهنىء الأردنيين بعيد الاستقلال

11:27

ولي العهد يهنئ الأردنيين بذكرى الاستقلال: أنا من أردن العز

11:21

ترخيص أول شركة لتعبئة أسطوانات الغاز البلاستيكية

11:21

أطباؤنا، علماؤنا يواجهون الموت من أجل ذرة اعتراف بقدراتهم – #ضياءالعوضي مثالا

11:17

حسّان يهنئ بمناسبة ذكرى الاستقلال : مواصلة مسيرة البناء بإيمان وعزيمة

11:09

الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد الاستقلال الـ80

11:06

المستهلك تطالب المواطنين بالالتزام بالاماكن المحددة لذبح الاضاحي

11:03

شركة الأسواق الحرة الأردنية تهنئ الملك وولي العهد بعيد استقلال المملكة الثمانين

11:02

في عيد الاستقلال الثمانين.. مستشفى الجامعة الأردنيّة يُهنّئ القيادة الهاشميّة ويؤكّد استمرارَ رسالَتِهِ الوطنيّة

11:01

النائب الخصاونة : رغم التحديات الأردن وطن الكبرياء وقلعة الصمود وراية خفاقة بالعز

وفيات
وفيَّات الأحد 24-5-2026وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026