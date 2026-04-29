جامعة البترا تحصد المركز الأول في بطولة تايكواندو الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:تُوِّجت جامعة البترا بلقب بطولة الجامعات الأردنية للتايكواندو، فئة الطالبات، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية. واستضافت جامعة عمان الأهلية منافسات البطولة التي استمرت يومين، وشهدت مشاركة واسعة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة.

أحرزت اللاعبتان يارا ياسين ونور الدردوك ميداليتين ذهبيتين، فيما نالت رها العدوان الميدالية البرونزية في منافسات الإناث. كما حقق فريق الطلاب ثلاث ميداليات، شملت فضيتين للاعبين فهد فتحي وسند عبدالله، وبرونزية للاعب رامز عبد العال، ليرتفع مجموع ميداليات الجامعة في البطولة إلى ست ميداليات ملونة.

وتولى تدريب الفريق مدرب المنتخب الوطني الكابتن أيمن الحسامي، بمساعدة مشرف النشاط الرياضي الكابتن إبراهيم أبو ناب. وتسعى عمادة شؤون الطلبة إلى استقطاب الطلبة المبدعين رياضيًا، وتوفير البيئة اللازمة لتطوير مهاراتهم، بما يضمن تحقيق مراكز متقدمة في المحافل الرياضية الجامعية، وترسيخ حضور الجامعة في الأنشطة اللامنهجية.