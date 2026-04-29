جامعة البترا تحصد المركز الأول في بطولة تايكواندو الجامعات الأردنية

29 أبريل 2026
وطنا اليوم:تُوِّجت جامعة البترا بلقب بطولة الجامعات الأردنية للتايكواندو، فئة الطالبات، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية. واستضافت جامعة عمان الأهلية منافسات البطولة التي استمرت يومين، وشهدت مشاركة واسعة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة.
أحرزت اللاعبتان يارا ياسين ونور الدردوك ميداليتين ذهبيتين، فيما نالت رها العدوان الميدالية البرونزية في منافسات الإناث. كما حقق فريق الطلاب ثلاث ميداليات، شملت فضيتين للاعبين فهد فتحي وسند عبدالله، وبرونزية للاعب رامز عبد العال، ليرتفع مجموع ميداليات الجامعة في البطولة إلى ست ميداليات ملونة.
وتولى تدريب الفريق مدرب المنتخب الوطني الكابتن أيمن الحسامي، بمساعدة مشرف النشاط الرياضي الكابتن إبراهيم أبو ناب. وتسعى عمادة شؤون الطلبة إلى استقطاب الطلبة المبدعين رياضيًا، وتوفير البيئة اللازمة لتطوير مهاراتهم، بما يضمن تحقيق مراكز متقدمة في المحافل الرياضية الجامعية، وترسيخ حضور الجامعة في الأنشطة اللامنهجية.


24 ساعة
23:23

*تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار وتوسيع نطاق مشاركتها في الحياة العامة* ندوة في نادي ساكب الرياضي

21:36

الملكية الأردنية تسجل تحسن في الأداء التشغيلي خلال الربع الأول من 2026

20:53

الدكتور بسام اللصاصمة … حكاية رجل بقي كما هو رغم كل شيء

20:34

الملكية الأردنية تسجل تحسنا في الأداء التشغيلي خلال الربع الأول

20:28

القاضي يعزي الهباهبه

20:17

توصيات بإخلاء مبنى في صافوط ومنع تراخيص البناء في المنطقة

20:03

608 شقة و347 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني

19:58

تسريبات سجن صيدنايا تثير التساؤلات حول التوقيت.. لماذا نُشرت الآن؟

19:51

أردوغان يدعو المسلمين إلى إعلاء قيمة الأخوة فوق الخلافات العرقية

19:35

رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى يرعى حفل تكريم عدد من عمّال الوطن العاملين في البلدية بيومهم العالمي

19:27

الغذاء والدواء: بيع مشروبات الطاقة في المقاصف المدرسية ممنوع ونراقب الإعلانات

19:22

السردية الأردنية: معركة الوعي الأخيرة والشباب هم خط الدفاع الأول

وفيات
القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل خالد الصباحوفيات الثلاثاء 28-4-2026الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة الله