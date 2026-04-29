ولي العهد خلال تخريج خدمة العلم: أقف اليوم هنا وأنا أشعر بفخر جندي وابن جندي

وطنا اليوم:ألقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، كلمة خلال رعايته حفل تخريج الدفعة الأولى من المكلفين بخدمة العلم لعام 2026.

وقال ولي العهد في كلمته خلال حفل تخريج خدمة العلم، الأربعاء ” أقف اليوم هنا وأنا أشعر بفخر جندي وابن جندي، وشاب نشأ في بيت يعشق العسكرية ويقدّر شرف الخدمة”.

وأضاف “العسكرية ليست رتبة فقط، بل روح انتماء لشيء أكبر من الذات وإرث فخر يورث بالأفعال لا بالأقوال”.

وتابع ولي العهد “نشهد في المنطقة مرحلة من التصعيد، تستلزم منا جميعا وعيا ومسؤولية وجاهزية وحسا وطنيا يضع الأردن أولا”.

وقال سموه “قيمنا راسخة لا تتبدل، لكن التمسك بأساليب الأمس لم يعد خيارا”, مضيفا “علينا ألا نخشى التغيير، فالخطر الحقيقي يكمن في الجمود والخوف لم يكن يوما من شيم الأردنيين”.

وأوضح ولي العهد، “أرى أن موقعنا الملتهب كان دافعا لصقل الشخصية الوطنية وإنجاز الكثير بالقليل وبناء دولة تجاوزت حد الصمود”، مشيرا إلى أن “وجهتنا أردن أقوى، يعتمد على نفسه، ويستثمر الفرص التي تتيحها أدوات التكنولوجيا، وتجديد الالتزام بالتعليم وبناء المهارات”.

وأضاف “لا مجد إلا لمن اتخذ من التحدي سبيلا ومن الصبر سلاحا ومن العزيمة وقودا لا ينطفئ”، لافتا إلى أن “هذا الوطن لم يبن بالراحة، ولم يصن بالتردد، وإنما حمل على أكتاف رجال أشداء، إلى جانبهم نساء آمنّ بدورهن في البناء والعطاء”.

وقال ولي العهد مخاطبا الشباب “أنتم قوة هذا الوطن وركيزته، وبكم يثبت، وبكم يمضي”.