بنك الإسكان يطلق منصة الخدمات المصرفية المفتوحة لشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات والحلول المالية والرقمية

29 أبريل 2026
بنك الإسكان يطلق منصة الخدمات المصرفية المفتوحة لشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات والحلول المالية والرقمية

وطنا اليوم:أطلق بنك الإسكان منصته المتطورة للخدمات المصرفية والتمويل المفتوحة (Open Banking & Finance)، ليوفر بذلك بيئة رقمية متكاملة تسمح بالربط الآمن مع شركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات والحلول المالية والرقمية، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشمول المالي في المملكة ودعم النظام البيئي للخدمات الرقمية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية وأحدث المعايير التقنية في القطاع المصرفي.
وتعتمد المنصة آلية عمل دقيقة تبدأ بإتاحة الفرصة لمقدمي الخدمات المهتمين بالتسجيل وإنشاء حسابات رقمية مخصصة تخضع لمراجعة من قبل البنك، ويلي مرحلة التسجيل إجراء عمليات مصادقة شاملة تغطي الجوانب التجارية والتكنولوجية والقانونية، لضمان أعلى مستويات الأمان والامتثال للتشريعات والضوابط المنظمة للعمل المصرفي.
وبموجب هذه المنصة، سيتمكن شركاء الخدمة بعد نيل الموافقات اللازمة من الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة (API) الآمنة، والتي تتيح لهم الاندماج مع الخدمات المصرفية الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بمعلومات الحسابات وإدارة موافقات العملاء، وستساهم هذه التقنية في منح عملاء بنك الإسكان مرونة أكبر وتحكماً أوسع ببياناتهم المالية، مع ضمان خصوصيتها وحمايتها ضمن بيئة تقنية معيارية وموثوقة.
ويواصل بنك الإسكان الاستثمار في أحدث التقنيات المالية من خلال تبني أحدث الابتكارات الرقمية التي ترتقي ببيئة ومنظومة الخدمات المالية والمصرفية، كما تسهم في دعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر تطوراً واستدامة.


