الصحة تبدأ بإعطاء مطعوم الجدري المائي مجانا لعمر السنة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة عن بدء إدراج مطعوم الجدري المائي (الحماق) ضمن البرنامج الوطني للتطعيمات اعتبارا من 9 أيار 2026، ليشمل الأطفال بعمر سنة، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار المرض وتقليل أعبائه الصحية والاقتصادية.

وقال مدير إدارة الأوبئة في الوزارة، الدكتور أيمن المقابلة اليوم الأربعاء، إن البرنامج الوطني للتطعيم، المعتمد منذ عام 1979، يُعد من أقوى البرامج على مستوى المنطقة ويحظى باعتماد وتقدير دولي، مشيرا إلى أنه يخضع لتطوير مستمر استجابة للمتغيرات الوبائية.

وأوضح المقابلة أن المملكة شهدت ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابة بالجدري المائي خلال السنوات الأخيرة، حيث سُجلت نحو 6900 حالة في عام 2022، وارتفعت إلى 19 ألف حالة في عام 2023، ثم إلى 27,434 حالة في عام 2024، ما يعكس تضاعفا متسارعا في معدلات الإصابة.

وبيّن أن التقديرات تشير إلى أن العبء الاقتصادي للمرض على الموازنة الصحية للمملكة يبلغ نحو 8.1 مليون دينار سنويا، أي ما يقارب 7% من إجمالي الموازنة الصحية، إضافة إلى الأعباء الاجتماعية والتعليمية الناتجة عن غياب الأطفال عن المدارس لمدة تصل إلى أسبوع في المتوسط، وتعطل أولياء الأمور عن العمل لرعايتهم.

وأشار إلى أن قرار إدراج المطعوم جاء بناء على توصيات اللجنة الصحية المختصة، مؤكدا أن المطعوم آمن وفعال، إذ يوفر حماية تصل إلى 84%، ويسهم في تقليل شدة المرض ومضاعفاته والحد من انتقال العدوى.

وأكدت الوزارة أن المطعوم سيكون متاحا مجانا لجميع الأطفال داخل المملكة، بغض النظر عن جنسيتهم، ضمن منظومة التطعيمات الوطنية التي تشمل 14 مطعوما سنويا، وتحظى بإشادة من الجهات الدولية المعنية بالصحة العامة.

وفيما يتعلق بالأطفال الذين لم يتلقوا المطعوم، شدد المقابلة على أهمية تجنب مخالطة المصابين، والالتزام بإجراءات الوقاية، وفي حال الإصابة، ضرورة اتباع إرشادات ضبط العدوى، بما يشمل النظافة الشخصية والعزل المؤقت للحد من انتشار المرض.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى تعزيز الوعي بأهمية التطعيمات، لما لها من دور محوري في حماية الصحة العامة والحد من تفشي الأمراض المعدية.