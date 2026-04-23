بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

ساعتين ago
الأمم المتحدة: ثلث أسمدة العالم عالق في مضيق هرمز

وطنا اليوم:حذر جورجي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، من أن ثلث إمدادات الأسمدة العالمية “عالقة” حاليا في مضيق هرمز، مؤكدا أن المنظمة الدولية مستعدة لتفعيل آلية لضمان المرور الآمن للشحنات في غضون أسبوع.
وقال دا سيلفا، الذي يرأس أيضا فريق عمل الأمم المتحدة المعني بمضيق هرمز، في منشور على منصة “إكس” إن التأخير في عبور هذه الشحنات يهدد مواسم الزراعة الحالية.
وأضاف: “الأمر لا يتعلق بالخدمات اللوجستية أو الاقتصاد فحسب، بل يتعلق بإنقاذ الأرواح. إذا لم نتحرك، فإن أزمة غذاء هائلة ستضرب الفئات الأكثر ضعفا بشدة”.
وأوضح المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة لديها حل جاهز للتنفيذ، قائلا: “آليتنا لتسهيل المرور الآمن لهذه السلع الأساسية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ خلال 7 أيام فقط”.
وتابع: “طالما أن حرية الملاحة لم تستقر بالكامل بعد بسبب المفاوضات الجارية في سياق الحرب، فلنعتمد على الأقل آلية استثنائية ومحدودة ومقيدة زمنيا للأسمدة فقط، لأن هذا لا يزال ممكنا قبل فوات أوان موسم الزراعة”.
وأشار دا سيلفا إلى أن برنامج الأغذية العالمي قدم أرقاما صادمة، حيث يمكن أن يدفع تعطل مضيق هرمز بـ 45 مليون شخص إضافي نحو الجوع والمجاعة.
ودعا دا سيلفا إلى تحرك جماعي، مشددا على أن “الحل موجود، وما ينقصنا الآن هو الإرادة الجماعية لتنفيذه”.
ويعد مضيق هرمز ممرا مائيا حيويا للتجارة العالمية، إلا أن التوترات المتصاعدة أدت إلى عرقلة سلاسل الإمداد، مما أثار مخاوف من نقص حاد في الأسمدة الضرورية لضمان الأمن الغذائي العالمي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
