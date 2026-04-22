مكافحة المخدرات تلقي القبض على 10 أشخاص بينهم خطرون في 4 قضايا نوعية

48 دقيقة ago
مكافحة المخدرات تلقي القبض على 10 أشخاص بينهم خطرون في 4 قضايا نوعية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع عدد من الإدارات المعنية نفّذوا حملة أمنيّة مشتركة ضمن لواء الرويشد لمتابعة عدد من الأشخاص المطلوبين والمشبوهين بقضايا تهريب المخدرات عن طريق استقبال البالونات الهوائية والقبض عليهم.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى خلال الحملة مداهمة سبعة مواقع تواجد بها المطلوبون وأُلقي القبض خلالها على ستة منهم، وضُبط بحوزتهم كمّيات من الحبوب المخدرة والبالونات المخصّصة للتهريب وعدد من الأسلحة النارية، ومن ضمن المقبوض عليهم شخص مصنف بالخطر جدًا، فيما وضُبط بحوزة أحدهم ٢٠ ألف حبّة مخدرة وآخر ضبط بحوزته ٥ آلاف حبّة مخدرة.
وتابع الناطق الإعلامي أنّ كوادر الإدارة نفّذت كذلك حملة أمنيّة في محافظة البلقاء أفضت لإلقاء القبض على أربعة مطلوبين من تجّار المخدرات ومروجيها، من بينهم مصنف بالخطر وضُبط بحوزتهم كمّيات من المواد المخدرة والأسلحة النارية.
وفي محافظة الكرك وبعد جمع المعلومات حول أحد تجّار المخدرات المصنّف بالخطر وتحديد مكان وجوده جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته ١١٠٠ حبّة مخدرة وسلاح ناري وبرفقته شخصان، فيما ودوهم في محافظة العاصمة كذلك شخصان من مروجي مادة الكريستال القاتلة وأُلقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما كمية من مادة الكريستال و ١٠٠٠ حبّة مخدرة.
وفي آخر القضايا في محافظة مأدبا دوهم أحد تجّار المخدرات داخل مركبته وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته ١ كغم من مادة الكريستال القاتلة و ٣٠ كف حشيش.


