فيلادلفيا تنظّم فعاليات اليوم العالمي للغة الصينية ببرامج تطبيقية موجهة لسوق العمل

55 دقيقة ago
وطنا اليوم:بمناسبة اليوم العالمي للغة الصينية، نظّم معهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا، بالتعاون مع قسم اللغة الصينية وآدابها، سلسلة من الورش المتخصصة، هدفت إلى تعريف الطلبة بالثقافة الصينية ومتطلبات سوق العمل، بما يسهم في رفع جاهزيتهم المهنية وتنمية مهاراتهم العملية.
وتضمنت الفعاليات مجموعة من الورش النوعية؛ حيث قدّمت الدكتورة Shi Yingli ورشة بعنوان “جمال الزي الصيني الهانفو”، تناولت فيها الأبعاد الثقافية والتاريخية لهذا الزي التقليدي. كما قدّم الدكتور Lin Yuyin ورشة حول “إعداد السيرة الذاتية بالأسلوب الصيني”، استعرض خلالها أبرز المعايير المهنية المعتمدة في الصين، فيما قدّم الدكتور Tan Desheng ورشة بعنوان “الإعداد الوظيفي ومقابلات العمل”، ركّزت على مهارات التقديم والتواصل في بيئة العمل، وبدوره قدّم الدكتور Liu Yutan ورشة تدريبية حول استخدام برنامج “إكسل” باللغة الصينية، بهدف تعزيز المهارات التقنية لدى الطلبة.
وشهدت الفعاليات تفاعلًا لافتًا من الطلبة، الذين عبّروا عن تقديرهم للمحتوى التطبيقي الذي عُرض خلال الورش، وما وفره من خبرات عملية مرتبطة بسوق العمل.
يُشار إلى أن جامعة فيلادلفيا تُعدّ الجامعة الوحيدة في الأردن التي تضم معهد كونفوشيوس منذ عام 2011، كما تتميّز بكونها الجامعة الوحيدة في المملكة الأردنية الهاشمية التي استحدثت برنامج ماجستير اللغة الصينية، وذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز الانفتاح الثقافي والتعاون الأكاديمي الدولي


