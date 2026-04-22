نقابة الفنانين تتجه لملاحقة أكثر من 15 فنانا عربيا قضائيا

وطنا اليوم:كشف رئيس ديوان نقابة الفنانين الأردنيين معتصم أبو زيد، عن توجه النقابة إلى ملاحقة أكثر من 15 فنانا عربيا، جراء عدم قيامهم بدفع المستحقات المالية المترتبة عن إقامة حفلات في الأردن.

وأكد ابوزيد، على أن التعليمات تمنع إقامة حفلات للفنانين المخالفين إلا بعد دفع التزاماتهم المترتبة سابقا.

وبين أن أحد متعهدي الحفلات، قام بتصويب الوضع المالي لسبعة فنانين تقريبًا صباح يوم الأربعاء