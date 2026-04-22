حبس ملاكم قتل حلاقا في الزرقاء بضربة قاضية 10 سنوات

وطنا اليوم:أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما مشددا بحق متهم اشتهر كلاعب ملاكمة محترف، قضى بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات ونصف السنة؛ وذلك بعد إدانته بقتل حلاق في مدينة الزرقاء إثر لكمة قوية أدت إلى وفاته.

لكمة أنهت حياة المغدور

تعود تفاصيل القضية إلى أيلول من عام 2025، حينما توجه المتهم إلى صالون حلاقة يعود للمغدور في مدينة الزرقاء.

وأثناء وجوده في الصالون، عرض المتهم على المغدور “سيجارة”، إلا أن الأخير رفض ذلك، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن رفض المغدور أثار حفيظة المتهم، فقام بتوجيه لكمة بكل قوته إلى منطقة بطن الحلاق، مما تسبب في “انفجار القولون” وسقوطه مغشيا عليه، ليتبين لاحقا أن سبب الوفاة هو تمزق حاد في الأمعاء (القولون).

قوة بدنية قاتلة

خلصت المحكمة في قرارها إلى أن المتهم بطل في ألعاب الفنون القتالية (الملاكمة)، ويتمتع ببنية جسمانية قوية وقوة بدنية تتمثل في سرعة وقوة اليدين، مما يجعله قادرا على إنهاء خصومه الرياضيين بسهولة، وهو ما استخدم في غير موضعه ضد المغدور.

قررت المحكمة تعديل التهمة المسندة للمتهم من جناية “القتل القصد” إلى جناية “الضرب المفضي إلى الموت”. وبناء على ذلك، حكمت عليه بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات.

ونظرا لأن المتهم يعد “مكررا” بالمعنى القانوني (أي سبق وأن صدر بحقه حكم سابق بجناية)، قررت المحكمة تشديد العقوبة ورفعها بمقدار النصف، لتصبح العقوبة النهائية الأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات ونصف السنة.

يشار إلى أن هذا القرار قابل للتمييز أمام محكمة التمييز، ومميز بحكم القانون