بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

حبس ملاكم قتل حلاقا في الزرقاء بضربة قاضية 10 سنوات

ساعتين ago
وطنا اليوم:أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما مشددا بحق متهم اشتهر كلاعب ملاكمة محترف، قضى بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات ونصف السنة؛ وذلك بعد إدانته بقتل حلاق في مدينة الزرقاء إثر لكمة قوية أدت إلى وفاته.

لكمة أنهت حياة المغدور
تعود تفاصيل القضية إلى أيلول من عام 2025، حينما توجه المتهم إلى صالون حلاقة يعود للمغدور في مدينة الزرقاء.
وأثناء وجوده في الصالون، عرض المتهم على المغدور “سيجارة”، إلا أن الأخير رفض ذلك، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن رفض المغدور أثار حفيظة المتهم، فقام بتوجيه لكمة بكل قوته إلى منطقة بطن الحلاق، مما تسبب في “انفجار القولون” وسقوطه مغشيا عليه، ليتبين لاحقا أن سبب الوفاة هو تمزق حاد في الأمعاء (القولون).

قوة بدنية قاتلة
خلصت المحكمة في قرارها إلى أن المتهم بطل في ألعاب الفنون القتالية (الملاكمة)، ويتمتع ببنية جسمانية قوية وقوة بدنية تتمثل في سرعة وقوة اليدين، مما يجعله قادرا على إنهاء خصومه الرياضيين بسهولة، وهو ما استخدم في غير موضعه ضد المغدور.
قررت المحكمة تعديل التهمة المسندة للمتهم من جناية “القتل القصد” إلى جناية “الضرب المفضي إلى الموت”. وبناء على ذلك، حكمت عليه بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات.
ونظرا لأن المتهم يعد “مكررا” بالمعنى القانوني (أي سبق وأن صدر بحقه حكم سابق بجناية)، قررت المحكمة تشديد العقوبة ورفعها بمقدار النصف، لتصبح العقوبة النهائية الأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات ونصف السنة.
يشار إلى أن هذا القرار قابل للتمييز أمام محكمة التمييز، ومميز بحكم القانون


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:54

وفاة جندي فرنسي ثان من قوات اليونيفيل في لبنان

16:48

السعودية: استكمال دراسة الربط السككي مع تركيا عبر الأردن وسوريا قريباً

16:43

إطلاق نار في هرمز يدفع النفط فوق 100 دولار

16:22

مكافحة المخدرات تلقي القبض على 10 أشخاص بينهم خطرون في 4 قضايا نوعية

16:15

فيلادلفيا تنظّم فعاليات اليوم العالمي للغة الصينية ببرامج تطبيقية موجهة لسوق العمل

16:12

نقابة الفنانين تتجه لملاحقة أكثر من 15 فنانا عربيا قضائيا

15:56

التأثير غير مسبوق التأثير غير مسبوق .. تعرف على عدو الانتخابات حول العالم

15:43

الضريبة: صرف الرديات بعد انتهاء الفترة القانونية حسب أولوية تقديم الإقرار

15:17

أكسيوس: ترمب يسعى لإنهاء الحرب ويتجنب الخيار العسكري

15:09

حصار لموانئ ايران و اغلاق مضيق هرمز مؤشر لاستئناف الحرب

14:56

أمير قطر والرئيس السوري يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية

14:30

بعد القهوة والسجائر .. ما حقيقة مخالفة النظر إلى الكاميرا أثناء القيادة

وفيات
وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة الله