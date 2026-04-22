أمير قطر والرئيس السوري يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية

ساعتين ago
وطنا اليوم:بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع أمير قطر تميم بن حمد، الأربعاء، الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل التنسيق بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين في العاصمة القطرية الدوحة في ثاني محطة من جولة خليجية بدأها الشرع في السعودية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الشرع “التقى الأمير تميم في الدوحة، حيث عقد الجانبان اجتماعا بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وعدد من المسؤولين من كلا البلدين”.
وأضافت أنه “تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز الربط التجاري”.
وجدد الشرع التأكيد على “تضامن سوريا مع دولة قطر والدول العربية التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية”، وفق “سانا”.
وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى فيما ردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل ودول عربية قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 أبريل/ نسيان الجاري عن هدنة لمدة أسبوعين ثم أعلن الثلاثاء، تمديدها دون تحديد مدة.
كما تناول لقاء الرئيس السوري وأمير قطر “مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل التنسيق بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها”.


