عودة ضخ الغاز إلى سوريا عبر الأردن بواقع 70 مليون م³ يوميا

28 دقيقة ago
وطنا اليوم:قال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، سفيان البطاينة، إنه تم الأربعاء، إعادة ضخ الغاز إلى سوريا عبر الأردن، وذلك ضمن اتفاقية أردنية سورية لدعم قطاع الكهرباء السوري والتخفيف من حدة النقص في الطاقة في سوريا.
وأضاف البطاينة، الأربعاء، أنه يتم ضخ 70 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى سوريا عبر الأردن.
وزارة الطاقة السورية، قالت في تصريح الأربعاء إنه عاد ضخّ الغاز إلى سوريا عبر الأردن، مما انعكس على واقع الكهرباء في معظم المحافظات السورية، حيث وصلت التغذية في بعض المناطق في سوريا، ولأول مرة منذ سنوات.
وبينت وزارة الطاقة السورية أنه بعد عودة ضخ الغاز ساهم هذا التحسّن، إلى جانب الاستخدام المتوازن للطاقة، في دعم استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد.
من جهته، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير، إن ملامح تحسّن في واقع الكهرباء في سوريا، بدأت بعد عودة ضخّ الغاز عبر الأردن واستمرار أعمال الصيانة.
وأضاف البشير في منشور له عبر حسابه فيسبوك، أن التغذية الكهربائية شهدت تحسناً ملحوظاً في معظم المحافظات، حيث وصلت في بعض المناطق، “ولأول مرة منذ سنوات”، إلى 24 ساعة متواصلة.
وأوضح أن التحسّن لم يشمل جميع المناطق حتى الآن، لافتاً إلى العمل المتواصل على إصلاح الأعطال في محطات التحويل وخطوط النقل، خصوصاً في المحافظات الشرقية والجنوبية، بهدف توسيع نطاق الاستقرار الكهربائي.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قال في تصريح سابق، إن الأردن بدأ فعلياً بتزويد سوريا بالغاز اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026، بكميات تراوحت بين (30–90) مليون قدم مكعب يومياً، في إطار دعم عاجل لقطاع الطاقة السوري، والمساهمة في تقليل ساعات الانقطاع الكهربائي.
وبيّن الخرابشة أن المشروع يعتمد على البنية التحتية المتطورة التي يمتلكها الأردن، حيث يتم استخدام سفينة التغويز العائمة في ميناء العقبة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد من الأسواق العالمية، وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، ثم ضخه عبر خط الغاز العربي باتجاه الأراضي السورية وصولاً إلى دمشق، في ظل عدم جاهزية البنية التحتية اللازمة لدى الجانب السوري.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الأردن بدوره المحوري كمركز إقليمي للطاقة، وتجسد نهج المملكة في دعم الأشقاء السوريين وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن جهود أردنية متواصلة لتعزيز التعاون الثنائي مع سوريا، وتلبية جزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، بما يحقق تحسناً ملموساً في واقع التغذية الكهربائية وفق خطط تشغيلية معتمدة.
وفي كانون الثاني، وقّع الأردن وسوريا، اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، تهدف إلى تزويد سوريا بالغاز عبر الأراضي الأردنية، بما يسهم في دعم قطاع الكهرباء السوري والتخفيف من حدة النقص في الطاقة.


