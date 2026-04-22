بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الجغبير: غرف الصناعة تعمل على زيادة مساهمة المرأة في القطاع

43 دقيقة ago
وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، دعم غرف الصناعة لزيادة عمل السيدات الأردنيات في القطاع الصناعي، من خلال اطلاق برامج ودورات مخصصة للمرأة لتطوير اعمالها وقدراتها، سواء كانت صاحبة عمل او تعمل في الادارة، حيث تصل نسبة تشغيل المرأة في القشركات الصناعية حوالي 30% من اجمالي العمالة.

واضاف الجغبير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الصناعة، والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الـ 21 من نيسان من كل عام، ان غرفة صناعة عمان وتقديرا منها لمساهمة النساء الصناعيات،ـ قامت بتكريم عدد من سيدات الاعمال الصناعيات في يوم الصناعة الاردنية الذي نظمته الغرفة برعاية ملكية، تحت عنوان (التميز والنهضة).

واشار الجغبير الى اطلاق غرفة صناعة عمان مجلس اعمال السيدات الصناعيات، بهدف تقوية الروابط بين الصناعيات الاردنيات بما يساعد في تعزيز مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
