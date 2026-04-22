خطط تشغيلية وأمنية متكاملة.. معان ترفع جاهزيتها لموسم الحج

وطنا اليوم:ترأس محافظ معان رئيس المجلس التنفيذي في المحافظة خالد الحجّاج، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في مقر “الواحة” بمنطقة معان التنموية، لبحث الاستعدادات النهائية والبرنامج التفصيلي لموسم الحج الحالي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد فواز أبو تايه، وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية المعنية، لضمان انسيابية حركة تفويج حجاج بيت الله الحرام وتوفير بيئة آمنة ومريحة لهم.

وأكد الحجاج خلال الاجتماع على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لإنجاح الموسم، مشدداً على ضرورة التوزيع الدقيق للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية لمنع أي تداخل في الصلاحيات وضمان تقديم أفضل الخدمات.

وأضاف الحجاج أن ما تحقق من جاهزية متقدمة يعكس مستوى التخطيط المبكر والعمل المؤسسي المنظم، مؤكداً أن محافظة معان لن تدخر جهداً في تسخير جميع الإمكانات لضمان مرور موسم الحج بسلاسة تامة، مشيرا إلى أن فرق العمل الميدانية ستبقى على أهبة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي ملاحظات، بما يضمن الحفاظ على انسيابية الخدمات وراحة الحجاج، ويعزز صورة الأردن المشرفة في خدمة ضيوف الرحمن.

وبين إن خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم ومسؤولية وطنية ودينية تتطلب منا أعلى درجات الجاهزية، مؤكداً انه تم تشكيل لجنة متابعة ميدانية برئاسة مساعد المحافظ لتعمل على مدار الساعة لضمان تنفيذ التعليمات بحذافيرها، والتركيز على تنظيم حركة الدخول والخروج إلى الواحة لمنع الازدحامات التي تتكرر سنوياً، مع التشديد على الحزم في ضبط عملية إصدار التصاريح الأمنية للمركبات والأشخاص المسموح لهم بالتواجد في الموقع.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد فواز أبو تايه، واقع ” الواحة ” والجاهزية التامة للبنية التحتية والمرافق الخدمية فيها، مؤكداً أن الشركة وضعت كافة إمكاناتها لتسهيل مهمة الجهات الشريكة، مشيرا الى إن واحة الحجاج تمثل تجسيداً حقيقياً لمكرمة ملكية سامية أُسست لتكون محطة راحة متكاملة تلبي كافة احتياجات ضيوف الرحمن.

وقال أبو تايه إن شركة تطوير معان تنظر الى موسم الحج كمنظومة عمل متكاملة تتطلب دقة في التنفيذ وسرعة في الاستجابة، لافتا إلى ان الشركة اعتمدت هذا العام على رفع كفاءة التشغيل من خلال تعزيز الجاهزيه الفنية واللوجستية لكافة مرافق الواحة .

وأضاف أن فرق الصيانة والخدمات تعمل وفق خطط طوارئ مرنة تضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع إلى جانب توفير بيئة منظمه وآمنة تواكب أعلى معايير بما يساهم في تقديم تجربه مريحة لضيوف الرحمن ويعكس الصورة الحضارية للمملكة في إدارة هذا الحدث الإيماني الكبير

وبين أبو تايه ان الشركة عملت بشكل استباقي هذا العام على تطوير خطة تشغيلية شاملة تضمن استدامة الخدمات الأساسية بأعلى المواصفات، لتكون الواحة انعكاساً لرسالة الأردن في إكرام الحجاج، مشيرا أن شركة تطوير معان توفر البيئة المكانية واللوجستية المثالية لتمكين وزارتي الأوقاف والصحة، ومديرية الأمن العام، والدفاع المدني، وبلدية معان من أداء واجباتها بكل كفاءة، حيث نعمل كمنظومة متكاملة لتذليل أي تحديات قد تواجه سير العمليات .

وتضمنت الخطة تعزيز التواجد الأمني من خلال محطة ثابتة ومرافقة أمنية للحافلات حتى مركز حدود المدورة، إلى جانب رفع جاهزية كوادر الدفاع المدني للتعامل مع الحالات الطارئة، وتكثيف جهود البلدية في عمليات النظافة .

واختُتم الاجتماع بجولة ميدانية تفقدية أجراها المحافظ والرئيس التنفيذي والحضور في كافة مرافق الواحة، حيث أبدوا ارتياحهم التام لمستوى الجاهزية والاستعداد لاستقبال أولى قوافل ضيوف الرحمن خلال الأيام القليلة المقبلة .