بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

وطنا اليوم:صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه سيتم ظهر اليوم تنفيذ تفجير مسيطر عليه لمقطع صخري في منطقة ياجوز، الواقعة بالقرب من محيط القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي بهدف إزالة عوائق صخرية لتحسين طبيعة الموقع، وبما يخدم متطلبات السلامة العامة.
وأكد المصدر أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات، مشيراً إلى أن التفجير سيتم ضمن أوقات محددة وتحت إشراف كوادر مختصة من مديرية سلاح الهندسة الملكي، ولن يكون له أي تأثير خارج نطاق الموقع المحدد.
ودعا المصدر المواطنين القاطنين في المناطق المجاورة إلى عدم القلق، وتجنب الاقتراب من موقع العمل خلال فترة التنفيذ، والتقيد بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.


