الأمن الوقائي يضبط مطلق النار في النزهة خلال نصف ساعة من الحادثة

وطنا اليوم:ألقى فريق من إدارة الأمن الوقائي القبض على شخص أطلق 7 رصاصات على آخر في منطقة النزهة بالعاصمة عمّان، وذلك خلال نحو نصف ساعة من وقوع الحادثة مساء الثلاثاء.

وبحسب مصدر أمني، فأن القوة الأمنية تحركت بسرعة عالية فور تلقي البلاغ، حيث جرى تحديد موقع المشتبه به في وقت قياسي، ومداهمته والقبض عليه.

وكان المصدر قد افاد بأن خلافًا لحظيًا بين شخصين تطور إلى قيام أحدهما بإطلاق النار قبل أن يلوذ بالفرار، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته الصحية بالسيئة