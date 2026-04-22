بلجيكية تتهم دبلوماسيا اردنيا سابقا بهتك العرض

وطنا اليوم:باشرت الجهات القضائية في الاردن النظر في قضية تتعلق بدبلوماسي سابق، وذلك بعد إحالة ملف القضية الى محكمة الجنايات الكبرى اثر اتهامات إمرأة بلجيكية له بجناية هتك العرض.

ويواجه المتهم، الذي شغل سابقا منصب سكرتير اول اتهامات بجناية هتك العرض وجنح الايذاء، على خلفية ادعاء المشتكية البلجيكية حدوثها اثناء فترة عمله الرسمي بالعاصمة بروكسل.

وجرت احداث القضية عام 2025 عندما تعرف المتهم على البلجيكية والتي تدعي انه وضع مادة في مشروبها افقدتها القدرة على المقاومة، قبل ان يقدم على الاعتداء عليها في منزلها، وفق ملف القضية.

كان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على استقالة المتهم من ملاك وزارة الخارجية وذلك بعد اقراره بوجود علاقة شخصية مع المشتكية.

كانت البلجيكية تقدمت بشكواها فور استعادة وعيها، فيما اسفرت التحقيقات عن توجيه التهم للدبلوماسي السابق الذي انكر بدوره تهما منسوبة اليه خلال مراحل التحقيق