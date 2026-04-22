بنك ABC في الأردن يعقد ورشة تدريبية للموظفين بعنوان قوة الإيجابية

وطنا اليوم:نظّم البنك ورشة تدريبية بعنوان “قوة الإيجابية” هدفت إلى تعزيز وعي الموظفين بأهمية المشاعر الإيجابية ودورها في دعم الرفاه النفسي والعلاقات الإنسانية والإنتاجية اليومية. وخلال الورشة، قدّم المدربون المختصون مجموعة من المفاهيم العلمية التي توضح كيفية تأثير الأفكار والمشاعر على طريقة تعامل الفرد مع الضغوط، إضافة إلى استراتيجيات عملية تساعد على تبني منظور أكثر إيجابية في الحياة المهنية والشخصية.

وتخللت الجلسة نقاشات تفاعلية حول كيفية نشر الطاقة الإيجابية داخل بيئة العمل، وتعزيز التواصل الفعّال بين الزملاء، وبناء علاقات قائمة على الثقة والاحترام. كما تناولت الورشة أثر الإيجابية على الإبداع والتركيز وقدرة الموظف على اتخاذ قرارات واضحة، إلى جانب دورها في خلق يوم عمل أكثر سلاسة وإنتاجية.

وفي هذا السياق، قال سعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام لبنك ABC في الأردن: “نحن نؤمن أن الإيجابية ثقافة عمل تُبنى وتزداد قوة مع الوقت. ودعم الرفاه لموظفينا هو ركيزة أساسية في استراتيجيتنا، لأنها تنعكس على جودة الأداء وعلى البيئة العامة داخل المؤسسة. سنواصل إطلاق مبادرات وبرامج تُسهم في تعزيز رفاه فرقنا وتمكينهم من تحقيق أفضل ما لديهم.”

ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن جهود البنك المستمرة لترسيخ بيئة عمل متوازنة تعزز النمو والتعاون وتمنح الموظفين مساحة للتطور المهني والشخصي.