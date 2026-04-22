مركز اليقظة الدوائية في مستشفى الجامعة الأردنيّة يحصُد أعلى معدل في التسجيل والتبليغ عن الآثار الجانبيّة للأدوية على مستوى المملكة

وطنا اليوم:كرّم وزير الصحة الأستاذ الدكتور إبراهيم البدور، مديرة مركز اليقظة الدوائية في دائرة الصيدلة في مستشفى الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتورة خولة أبو حمور، أمس الأربعاء، بعد حصول المركز على أعلى معدّل في التسجيل والتبليغ عن الآثار الجانبيّة للأدوية على مستوى المملكة؛ جاء ذلك خلال رعايته حفل إطلاق الأدلة الإرشادية لليقظة الدوائية وتدشين تطبيق إلكتروني للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية والمطاعيم، والذي أطلقته المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف رفع كفاءة الرصد والاستجابة وتعزيز سلامة استخدام الأدوية والمطاعيم.

وأكد المدير العام للمستشفى، الأستاذ الدكتور نادر البصول، أنّ هذا الإنجاز يعكسُ التزام المستشفى بتعزيز منظومة سلامة المرضى والارتقاء بممارسات الاستخدام الآمن للأدوية، مشيراً إلى أنّ إدارة المستشفى تولي برامج اليقظة الدوائيّة أهميّة كبيرة من خلال دعم الكوادر الصحيّة وتعزيز ثقافة الإبلاغ الفاعل عن الآثار الجانبيّة، بما يُسهم في تحسين جودة الخدَمات الصحيّة وترسيخ مكانة المستشفى كمركز مرجعي على مستوى المملكة.

من جانبها، بيّنت أبو حمور، أنّ مستشفى الجامعة الأردنيّة، ومن خلال مركز اليقظة الدوائيّة، يسعى إلى تعزيز سلامة المرضى وتطوير منظومة الإبلاغ عن الآثار الجانبيّة للأدوية، بما ينسجم مع الجهود الوطنيّة لتحديث أنظمة اليقظة الدوائيّة وتبنّي أفضل الممارسات العالميّة، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات بما يرفع جودة الرعاية الصحيّة، مُشيدةً بجهود الكوادر العاملة في دائرة الصيدلة، وبالدور الذي يقوم به المركز بإشراف الصيدلانيّة رند الحياري في وتعزيز كفاءة التسجيل والتبليغ؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز على مستوى المملكة.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على الدور الفاعل الذي يقوم به مستشفى الجامعة الأردنيّة في دعم الجهود الوطنيّة لتعزيز نظام اليقظة الدوائيّة، والمساهمة في تحسين جودة البيانات الدوائيّة، وتسريع آليّات الإبلاغ والمتابعة، بما ينعكس إيجابًا على سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحيّة المقدمة.