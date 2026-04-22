الجيش يُحبط 3 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدّرة

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الأربعاء، وعلى واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، ثلاث محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محمولة بواسطة بالونات موجّهة إلكترونيًا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود، والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.