التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تُنظّم زيارة علمية للحديقة النباتية الملكية

وطنا اليوم:نظّمت كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمّان الأهلية، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، وضمن مساق “التنوع الحيوي” ونادي تكنولوجيا الجينات، زيارة علمية إلى الحديقة النباتية الملكية، وذلك في إطار تعزيز الجانب التطبيقي وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي.

وجاءت الزيارة بحضورعميدة الكلية الدكتورة رشا الطراونة، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية ومشرفي المختبرات، الذين رافقوا الطلبة وقدموا لهم الإرشادات العلمية خلال الجولة.

واطّلع الطلبة على التنوع الغني للنباتات المحلية والأنظمة البيئية المختلفة التي تحتضنها الحديقة، حيث قدّم المختصون شرحاً مفصلاً حول أهمية الحفاظ على التنوع الحيوي ودوره في تحقيق التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية.

وأكد المشرفون أهمية هذه الزيارات الميدانية في تنمية مهارات الطلبة البحثية وتعزيز وعيهم البيئي، مشيرين إلى دورها في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التحديات البيئية والزراعية وفق أساليب علمية حديثة.

وفي ختام الزيارة، عبّر الطلبة عن استفادتهم من هذه التجربة العلمية، التي أتاحت لهم التفاعل المباشر مع الطبيعة واكتساب معرفة تطبيقية داعمة لمسيرتهم الأكاديمية والمهنية.