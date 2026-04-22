الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5”

44 دقيقة ago
وطنا اليوم:نظّمت كلية الآداب والعلوم في جامعة عمّان الأهلية ورشة بعنوان “HiTeach5 – Smarter Education Solutions”، تناولت أحدث الاتجاهات في توظيف الأدوات الرقمية المتكاملة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير عمليتي التعليم والتعلّم، وذلك في إطار توجهات الجامعة نحو تعزيز الابتكار في التعليم العالي.
وسلّطت الورشة الضوء على تطبيقات عملية تسهم في جعل البيئة الصفية أكثر تفاعلاً وكفاءة، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في تصميم المحتوى التعليمي وتحسين تجربة الطلبة، بما يعزز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل.
كما ناقشت الورشة أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، ودوره في تطوير أساليب التدريس ومواكبة التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم.
وقد نُظّمت هذه الفعالية بإشراف الدكتورة ليلين هوانغ من قسم اللغة الصينية في قسم اللغات، وبمشاركة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، حيث شهدت تفاعلاً ملحوظاً من الحضور.


