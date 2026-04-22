مذكرة تفاهم بين صيدلة عمّان الأهلية وجمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA

وطنا اليوم:وقّعت كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية مذكرة تفاهم مشتركة مع جمعية طلاب الصيدلة الأردنية (JPSA)، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني، وتوسيع آفاق مشاركة الطلبة في الأنشطة العلمية والمجتمعية.

وجرى توقيع المذكرة، بحضور عميدة الكلية الدكتورة أروى الخطيب والدكتور علي الصميدعي رئيس قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية، في إطار توجه مشترك نحو دعم وتمكين طلبة الصيدلة، وتعزيز دورهم في العمل الطلابي المنظم.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير بيئة داعمة تسهم في تطوير مهارات الطلبة العلمية والعملية، حيث تتيح لطلبة كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية فرصة الانضمام إلى الجمعية والمشاركة الفاعلة في برامجها وأنشطتها المتنوعة على المستويين المحلي والدولي.

كما تشمل مجالات التعاون تنظيم الفعاليات العلمية والتدريبية، وتنفيذ المبادرات الصحية والمجتمعية، إلى جانب تبادل الخبرات بما يسهم في إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات القطاع الصحي. وأكدت عميدة الكلية أهمية هذه الشراكة في تعزيز تجربة الطلبة الأكاديمية والعملية، وفتح آفاق جديدة أمامهم للتعلم والتطوير، بما ينعكس إيجاباً على مسيرتهم المهنية المستقبلية.