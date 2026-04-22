الذهب يرتفع والدولار يسجل أعلى مستوى في أسبوع

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع تهدئة المخاوف من تفاقم التضخم واستمرار ‌ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ” للأخبار الاقتصادية، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة ليصل إلى 4755.11 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران لتصل إلى 1.1 بالمئة 4772.9 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة لتصل إلى 77.84 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.5 بالمئة ليصل إلى 2067.25 دولار، وصعد البلاديوم 1.8 بالمئة ليصل إلى 1560.31 دولار.

واستقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، إذ أدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى زيادة الطلب على العملة التي تعتبر ملاذا آمنا، ما دفعها إلى ‌أعلى مستوى في أسبوع