رئيس الوزراء يطلع على خطط أمانة عمّان للتحول الرقمي والتحديث الإداري والمالي

ساعة واحدة ago
رئيس الوزراء يطلع على خطط أمانة عمّان للتحول الرقمي والتحديث الإداري والمالي

وطنا اليوم:اطلع رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، على خطط أمانة عمان الكبرى للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، خلال لقائه رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة.
وشدد حسّان على ضرورة سرعة المباشرة بتنفيذ منظومة تطوير وتحديث الخدمات الإلكترونية في الأمانة؛ بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لملاحظاتهم.
وعرض رئيس لجنة أمانة عمان، يوسف الشواربة، خطط التحديث الإداري في الأمانة، الهادفة إلى رفع كفاءة الإدارات وتطوير القيادات والكفاءات فيها. مثلما عرض نظام تطوير الموارد البشرية الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 78%، ويستهدف تسهيل تقديم الخدمات على الموظفين وتقييم عمل الإدارات والفرق الفنية والإدارية، وسرعة الاستجابة إلى ملاحظات المواطنين.
وبين الشواربة أن الأمانة أعدت برنامجا لقادة المستقبل يهدف إلى تطوير قدرات الكوادر وكفاءاتهم؛ ليكونوا مؤهلين لتولي الوظائف والمهام القيادية والتنفيذية في الأمانة.
وجرى خلال اللقاء عرض خطة أمانة عمان الكبرى التنفيذية المرتبطة بطرح الصكوك الإسلامية التي تشكلت لغاياتها لجنة بموجب قرار من مجلس الوزراء تضم وزارة المالية والبنك المركزي الأردني وأمانة عمان؛ لوضع خطة تنفيذية للاكتتاب في هذه الصكوك.
وأوضح الشواربة، أن الحزمة الأولى من هذه الصكوك يتوقع طرحها نهاية حزيران المقبل، بقيمة 400 مليون دينار، فيما تعكف اللجنة على الإعداد للحزمتين الثانية والثالثة من طرح هذه الصكوك؛ بهدف إعادة هيكلة الديون، وتخفيض كلفتها، وتحويلها إلى فرص استثمارية طويلة الأجل لتعزيز تمويل المشاريع الخدمية والإنتاجية.
وحضر اللقاء وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات ومحافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس.


24 ساعة
12:12

بعبعُ مُخالفاتِ السَّير… تنظيمٌ أم جِبايةٌ..!

12:11

Ericsson and Umniah by Beyon strengthen environmental sustainability efforts in Jordan through the Ericsson e-Waste Program

12:08

إريكسون وأمنية، إحدى شركات Beyon، يعززان جهود الاستدامة البيئية في الأردن من خلال برنامج إريكسون لإدارة النفايات الإلكترونية

12:02

بنك ABC في الأردن يعقد ورشة تدريبية للموظفين بعنوان قوة الإيجابية

11:54

أمريكا تجمد برامج تعاون أمني وتوقف شحنات الدولار للعراق

11:45

مركز اليقظة الدوائية في مستشفى الجامعة الأردنيّة يحصُد أعلى معدل في التسجيل والتبليغ عن الآثار الجانبيّة للأدوية على مستوى المملكة

11:43

الجيش يُحبط 3 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدّرة

11:36

التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تُنظّم زيارة علمية للحديقة النباتية الملكية

11:34

الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5”

11:33

مذكرة تفاهم بين صيدلة عمّان الأهلية وجمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA

11:31

الذهب يرتفع والدولار يسجل أعلى مستوى في أسبوع

11:22

صاحب الـ ألف وجه .. القبض على أخطر نصاب إسرائيلي في المغرب

وفيات
وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة الله