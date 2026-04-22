ميسون عزام تنهي رحلتها مع قناة العربية

وطنا اليوم:اعلنت الاعلامية الفلسطينية ميسون عزام وصول رحلتها مع قناة العربية الى محطتها الاخيرة وقالت في تغريدة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” أُعلن اليوم انتهاء رحلتي مع قناة العربية… رحلة لم تكن مجرد مسار مهني، بل جزءًا عميقًا من حياتي”.

‏كانت العربية بيتًا ثانيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مكانًا احتضننا، آمن بنا، ومنحنا المساحة لنكبر ونخطئ ونتعلم وننجح.

‏كل الشكر والتقدير للشيخ وليد الإبراهيم على دعمه المتواصل، وعلى رؤيته التي صنعت هذا الصرح، وعلى إنسانيته التي شعرنا معها أننا لسنا مجرد فريق عمل، بل عائلة حقيقية.

‏ولزميلاتي وزملائي الأعزاء، كل في موقعه، وعلى رأسهم من قاد الانطلاقة أ. عبد الرحمن الراشد ومن بعده د. عادل الطريفي وأ. تركي الدخيل و د. نبيل الخطيب وصولاً إلى أ. ممدوح المهيني، تمنياتي لكم بالتوفيق.

‏وتبقى قيمة المهنة الحقيقية فيما نتمسك به من مبادئ، وفي قدرتنا على أن نجعل ميثاق العمل الصحفي الأخلاقي حاضرًا لا كشعار، بل كممارسة يومية… وهو ما حرصت طوال ٢٣ عامًا على الالتزام به… وسأبقى كذلك، ما بقي الزعتر والزيتون.

‏هذه ليست نهاية، بل بداية مرحلة جديدة… أحمل فيها كل ما تعلّمته، وأمضي بثقة نحو القادم الذي سيكون أجمل بكم و معكم.